Kock sökes till Molkom folkhögskola - Vill du laga mat som spelar roll?
Region Värmland, Molkoms folkhögskola / Kockjobb / Karlstad Visa alla kockjobb i Karlstad
2026-06-25
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På de flesta arbetsplatser lagar du mat åt gäster. Hos oss är du med och formar människors vardag, gemenskap och utveckling.
Din arbetsplats
Nu söker vi en engagerad kock till Molkoms Folkhögskola som är en plats där måltiderna är en viktig del av livet på skolan och där alla medarbetare bidrar till de studerandes lärande och trivsel.
Vi är en kreativ utbildningsmiljö med starka kopplingar till en internationell marknad. Våra studerande förbereds för vidare studier och yrkesliv – både i Sverige och globalt. Verksamheten präglas av närhet, professionalism och ett inkluderande synsätt, där du blir en viktig del i arbetet med att skapa en välkomnande och trygg studie- och boendemiljö.
Som kock hos oss får du ett varierat arbete där du tillsammans med kollegorna ansvarar för hela måltidsupplevelsen. Vi är ett team på fyra personer som arbetar nära varandra och hjälps åt där det behövs. Vi lagar mat från grunden med hållbarhet i fokus.Publiceringsdatum2026-06-25Arbetsuppgifter
Hos oss får du arbeta med varierande uppgifter som bland annat innebär att:
Laga god och näringsrik mat från grunden
Planera menyer och bidra med nya idéer
Arbeta med vegetarisk och hållbar matlagning
Möta studerande och gäster i den dagliga verksamheten
Delta i servering, egenkontroll och kökets övriga uppgifter
Vara delaktig vid kvällsarrangemang, konferenser och särskilda evenemang
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som:
är utbildad kock med några års erfarenhet
är intresserad av hållbar matlagning och gärna vegetarisk kost
är serviceinriktad och lösningsorienterad
trivs med att arbeta i team och bidra till en positiv arbetsmiljö
gillar att möta människor och skapa goda relationer
har goda kunskaper i svenska, i tal och skrift då du arbetar med kundkontakt/gäst
har B-körkort
Har du god konversations engelska är det en merit.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att jobba hos oss och våra förmåner och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
Från 7 juni 2026 gäller EU:s lönetransparensdirektiv - för ökad öppenhet och rättvisa löner. Information om kollektivavtal finns på SKR:s webbplats, Kollektivavtal -SKR
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156), https://www.regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/lediga-jobb
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651 82 MOLKOM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Värmland, Molkoms folkhögskola Kontakt
Rektor
Gunilla Frykensjö Björnfoth gunilla.frykensjo.bjornfoth@regionvarmland.se 010-8331860 Jobbnummer
9978424