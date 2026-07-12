Kock sökes till LinksGolf Öland - avsluta sommarsäsongen med oss!
Norbergs Rekrytering & Jobbcoachning AB / Kockjobb / Kalmar Visa alla kockjobb i Kalmar
2026-07-12
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Vill du arbeta i en unik miljö under de sista veckorna av golfsäsongen? Nu söker LinksGolf Öland en kock som vill förstärka vårt team under säsongsavslutningen.Publiceringsdatum2026-07-12Om företaget
Det finns 35000 golfbanor i världen av dessa är 249 stycken är linksbanor. LinskGolf Öland är en av 2 1⁄2 som finns i Sverige. Det gör LinksGolf Öland unikt. Links banor ligger i direkt anslutning till kustlinjen. Därför är banorna ofta bedårande vackra. Naturen snarare än arkitekter bestämmer sträckning och utseendet av banan. Spelet blir naturligt men utmanande. Kännetecken för linksbanor är torvade bunkrar, ondulerade greener, böljande fairway och dubbelgreen.
LinskGolf Öland är belägen i Grönhögen. Det är begränsade möjligheter att ta sig till arbetsplatsen med kollektivtrafiken varpå bil är att föredra om du inte bor i närområdet.
Restaurangen är en uppskattad samlingsplats där vår populära Ottenburgare har blivit en riktig signaturrätt.Om tjänsten
Det är mindre än en månad kvar av säsongen och vi behöver förstärka köket under de sista tre veckorna.
Restaurangen har öppet 17.00–21.00, vilket innebär kortare arbetspass på kvällstid – perfekt för dig som vill arbeta extra eller avsluta sommaren med ett roligt jobb i en härlig miljö.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av att:
Tillaga mat enligt meny.
Förbereda råvaror.
Säkerställa god kvalitet och hygien i köket.
Samarbeta med övrig personal för att ge gästerna en förstklassig upplevelse.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av arbete i kök, gärna som kock.
Är självgående, ansvarstagande och kvalitetsmedveten.
Har god samarbetsförmåga och ett positivt bemötande.
Praktisk information
Arbetsplatsen ligger i Grönhögen på södra Öland. Eftersom kollektivtrafiken är begränsad är körkort och bil en fördel om du inte bor i närområdet.
Vi behandlar ansökningar löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Om Norbergs Rekrytering & Jobbcoachning AB:
Vi är ett rekryteringsbolag som brinner för att matcha ihop kandidater med arbetsgivare behov och önskemål. Vi finns i 3 orter och bedriver även jobbcoachning. Läs gärna mer om oss på www.norbergsrekrytering.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Norbergs Rekrytering & Jobbcoachning AB
(org.nr 559301-9101) Jobbnummer
10000399