Kock sökes Sommarsäsong på Linanäsbryggan Mat & Dryck
Linanäsbryggan Mat & Dryck AB / Kockjobb / Österåker Visa alla kockjobb i Österåker
2026-01-21
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Täby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linanäsbryggan Mat & Dryck AB i Österåker
Kock sökes - Sommarsäsong på Linanäsbryggan Mat & Dryck (Ljusterö, Sverige)
Plats: Ljusterö, Stockholms skärgård
Period: Juni - september (upp till 4 månader)
Linanäsbryggan Mat & Dryck är en livfull restaurang vid havet på vackra Ljusterö. Vi söker nu en erfaren och passionerad kock som vill bli en del av vårt härliga, multikulturella team under sommarsäsongen.
Vem vi söker
Du är en skicklig yrkeskock som trivs i ett högt tempo och bidrar med positiv energi i köket.Publiceringsdatum2026-01-21Kvalifikationer
Minst 5 års yrkeserfarenhet
Hög arbetskapacitet och energi
Erfarenhet av Rational iCombi-ugnar är meriterande
EU-medborgarskap (krav)
Kunskap om svensk husmanskost är en fördel
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön, baserad på erfarenhet
Boende ingår - endast 4 minuters promenad från restaurangen
Ett stöttande, trevligt och multikulturellt team
En unik sommarupplevelse i en av Sveriges vackraste skärgårdsmiljöer
Livet på Linanäsbryggan
Vi jobbar hårt under sommarsäsongen - men vi njuter också av livet på ön. Här väntar fantastiska solnedgångar, havsutsikt och en välkomnande stämning både i och utanför köket.
Letar du efter ett givande säsongsjobb med stark laganda, professionell arbetsmiljö och en fantastisk omgivning? Då vill vi gärna höra från dig.
Ansök nu genom att skicka ditt CV och en kort presentation till Rodriguesalex1103@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: rodriguesalex1103@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linanäsbryggan Mat & Dryck AB
(org.nr 559395-8027), http://linanasbryggan.se
Linanasväggen 140 (visa karta
)
184 97 LJUSTERÖ Kontakt
Manager
Alex Rodrigues rodriguesalex1103@gmail.com 11994588801 Jobbnummer
9697727