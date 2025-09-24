Kock sökes Forno romano Nacka strand restaurang i Nacka Strand
F.R Nacka Strand AB / Kockjobb / Nacka
2025-09-24
Visa alla jobb hos F.R Nacka Strand AB i Nacka
Om jobbet HELTID!
Vi söker nu en person med erfarenhet av köksarbete och ett brinnande intresse
SÖK ENDAST om du kan laga HUSMANSKOST/LUNCH MAT
A LA CARTE (italiensk)
Du ska vara engagerad komma med förslag och sätta upp nya delmål till förbättring
Rekommendation att du tar titt på vår a la carte samt lunch meny(på instagram @fornoromano), sortiment och koncept, skapa ett dokument i form av presentation vilket du delvis representerar dina framgångsrika utvecklingsidéer
Hör av dig genast! Endast via email.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: fornoromanonackastrand@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "endast via e-post!". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare F.R Nacka Strand AB
(org.nr 556712-8177)
Cylindervägen 9 (visa karta
)
131 52 NACKA STRAND Arbetsplats
F R Nacka Strand AB Jobbnummer
9523819