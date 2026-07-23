Kock sökes - 5 dagar i veckan, plats Botkyrka/ Vårsta Ringvägen 1, 14770

Restaurang Vårsta AB / Kockjobb / Botkyrka
2026-07-23


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Vi söker en engagerad kock till vårt ny renoverad kök.
Arbetstider 15.00 - 21.00
Obligatorisk att kunna:
Plankstek - Fläskfilé Oscar - Grillad Entrecote - Kycklingfilé - Ungsgratinerad laxfilé - Gösfilé - Black & White - Fläskschnitzel - Fish & Chips och några pastarätter.
Övrigt att kunna olika såser:
Rödvinssås - Bearnaisesås - Hummersås - Grönpepparsås - Sezar dressing - Vitlökdressing - Remouladsås - rode land sås och brunsås.

Välkommen!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
0739564232
E-post: Restauranglillavarsta@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Restaurang Vårsta AB (org.nr 556873-5962)
Ringvägen 1 (visa karta)
147 70  GRÖDINGE

Arbetsplats
Vårsta AB, Restaurang

Jobbnummer
10010276

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