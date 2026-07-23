Kock sökes - 5 dagar i veckan, plats Botkyrka/ Vårsta Ringvägen 1, 14770
Restaurang Vårsta AB / Kockjobb / Botkyrka Visa alla kockjobb i Botkyrka
2026-07-23
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Vi söker en engagerad kock till vårt ny renoverad kök.
Arbetstider 15.00 - 21.00
Obligatorisk att kunna:
Plankstek - Fläskfilé Oscar - Grillad Entrecote - Kycklingfilé - Ungsgratinerad laxfilé - Gösfilé - Black & White - Fläskschnitzel - Fish & Chips och några pastarätter.
Övrigt att kunna olika såser:
Rödvinssås - Bearnaisesås - Hummersås - Grönpepparsås - Sezar dressing - Vitlökdressing - Remouladsås - rode land sås och brunsås.
Välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
0739564232
E-post: Restauranglillavarsta@hotmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang Vårsta AB
(org.nr 556873-5962)
Ringvägen 1 (visa karta
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147 70 GRÖDINGE Arbetsplats
Vårsta AB, Restaurang Jobbnummer
10010276