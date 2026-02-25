Kock Scandic Växjö, extra vid behov och Sommaren
Scandic Hotels AB / Kockjobb / Växjö
2026-02-25
På Scandic gör vi mer än att laga mat - vi skapar upplevelser. Nu söker vi dig som vill vara en del av vårt härliga köksteam och leverera riktigt bra mat med värme, glädje och tempo.
Din roll
Som kock hos oss:
- Tillagar du god, vällagad mat för alla tillfällen
- Håller köket snyggt, organiserat och välfungerande
- Jobbar nära kollegor för att skapa en grym helhetsupplevelse för våra gäster
- Är du med och utvecklar våra menyer och arbetssätt
Vem är du?
Vi tror att du:
- Har kockutbildning eller erfarenhet av restaurangkök eller är under utbildning till kock
- Har passion för råvaror, smak och detaljer
- Är en lagspelare med energi och positiv attityd
- Gillar tempo och har ett varmt värdskap
Vi erbjuder
- Härliga kollegor och bra stämning
- Möjlighet att växa inom Scandic
- Trygga villkor & kollektivavtal
- En arbetsplats där vi bryr oss - på riktigt
Om tjänsten
- Omfattning: Deltid
- Arbetstider: Kvällar & helger
- Start: Enligt överenskommelse
Ansök nu!
Scandic Växjö - med hjärta, tempo och stolthet. Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt kök!
Vi når längre när olikheter bejakas. Hos oss får du utrymme att vara dig själv och utvecklas i den riktning du vill, med trygga villkor och schyssta avtal som grund. Ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic.
Delar du våra värderingar?
BE A PRO BE YOU BE CARING BE BOLD Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett deltidsjobb.
Scandic Hotels AB
(org.nr 556299-1009), https://www.scandichotels.se/ Arbetsplats
Scandic Hotels Sverige Jobbnummer
9762190