Kock, Scandic Västerås - Vi söker efter en till kock, varannan helg!
Scandic Hotels AB / Kockjobb / Västerås
2025-09-13
Nu söker vi efter en till stjärna till vårt kök!
Alla våra kockar har en sak gemensamt. En passion för att skapa oförglömliga smakupplevelser.
Vi utvecklar och förbättrar vårt arbetssätt och service i takt med att omvärlden förändras. Vi är nämligen övertygade om att det är när du får utvecklas och bidra med all din kompetens och erfarenhet som vi överträffar gästens förväntningar. På köpet får vi kul på jobbet!
Så ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - och bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic och oss på Scandic Västerås!
Just nu söker vi:
• Kock som vill arbeta hos oss regelbundet varannan helg jämn vecka, lördag & söndag morgon-/dagpass ca kl.05:00-13:30. Samt extra vid behov både morgon/dag och kväll.
Att arbeta hos oss innebär arbetstider både på morgon/dag och kvällstid. Där vi startar våra morgon-/dagpass kl.05:00.
Intervjuer kommer att ske löpande, så vänta inte med din ansökan.
Startdatum enligt överenskommelse, men gärna i oktober månad.
Vi ser att du som söker denna tjänst har tidigare erfarenhet från kockyrket. Har genomgått kockutbildning, går en kockutbildning eller har tillgodogjort dig motsvarande kompetens på annat sätt.
Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida.
Vi når längre när olikheter bejakas. Hos oss får du utrymme att vara dig själv och utvecklas i den riktning du vill, med trygga villkor och schyssta avtal som grund. Ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic.
Delar du våra värderingar?
BE A PRO BE YOU BE CARING BE BOLD Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
Detta är ett deltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Scandic Hotels Sverige Jobbnummer
9507324