Kock rekryteras till Skåvsjöholm Hotell & Konferens!
2025-10-27
OM SKÅVSJÖHOLM:
Bara 25 min från Stockholm C och 35 min från Arlanda hittar du Skåvsjöholm.
För dessa minuter får du väldigt mycket skärgårdsmiljö och naturupplevelse.
Nära stan men ändå så nära skärgården, naturen och havet. Här möts du av moderna möteslokaler, sover i finfina hotellrum, njuter av fantastiska måltider i vacker restaurang och umgås i relaxavdelning, bar och gym. Allt med strålande utsikt över vattnet, naturen ständigt närvarande och allt under ett och samma tak. Målet är att du ska få ett prickfritt möte där allt hänger ihop; atmosfär, service, måltider, teknik, hotellrum och aktiviteter.
Här finns det 17 möteslokaler i varierande storlek och 97 hotellrum samt en fantastisk restaurang med lovordade måltider. Allt med strålande utsikt över vattnet och allt under ett och samma tak. Skåvsjöholms löfte till sina kunder är: Prickfria möten. Hållbarhetsfrågor och omtanke om miljön genomsyrar hela verksamheten och det bedrivs sedan länge ett aktivt miljöarbete med ambition att minska miljöpåverkan. Anläggningen är Svanenmärkt och miljöcertifierade enligt ISO 14001. Genomgående hög kvalitet på alla plan är viktigt och dom är även certifierade enligt ISO 9001.
"VÅR MAT":"Har man bra råvaror behöver man inte konstla till det - det är filosofin och vad vi tror på. Det vi serverar ska vara äkta och genuint från ax till limpa. Vi brinner för att hitta de bästa smakerna med de allra finaste råvarorna och omvandla dem till en måltid som stannar kvar i ditt minne. Kvaliteten genomsyrar all vår matlagning, från obearbetad råvara till färdig rätt. Vi jobbar med Ekologiska eller KRAV-märkta produkter så långt det är möjlig och prioriterar närproducerade råvaror både när det gäller kött och grönt. Närheten till vattnet och skärgården gör också att fisk är ett naturligt val av råvara.
• Min filosofi är att det alltid måste vara riktigt gott, oavsett om det är en mustig svampsoppa, en grillad gös eller en saftig biff. Och med tanke på vart världen är på väg känns det också viktigt att bidra till en grönare framtid. Tillsammans med mitt fantastiskt duktiga team får jag chansen att göra detta! Det bästa jag vet är när gästerna utbrister "Satan, vad gott det va'" säger köksmästare Jonathan Birgersson."
Mer om Skåvsjöholm kan du läsa här: Konferens & Hotell | Stockholms skärgård | Skåvsjöholm
Intressant? Läs vidare!
OM TJÄNSTEN:
Vi söker dig som tycker om att jobba med förstklassiga råvaror och skiftande menyer. Du har flerårig erfarenhet från restaurangkök, älskar hantverket och att med stor omsorg tillaga dagens råvaror. Här gillar man att ha ett skönt klimat med skratt & utveckling men åsidosätter aldrig service, tempo eller kvalitet.
Vi tror att du är en person med hög ambitionsnivå som inte är rädd att ha många bollar i luften. Du är en driven, flexibel och positiv kock med känsla för smak, kvalitet och service. Du har förmåga att arbeta självständigt men är en del av det relativt lilla teamet, tar ansvar för ditt arbete och inspireras av utmaningar för att hitta lösningar till olika önskemål. Du är delaktig i den dagliga driften, är med och planerar menyer och inköp och har även en del i att nyckeltal hålls. Det är även fördelaktigt om du har kunskap om bakning och skapande av desserter. Skåvsjöholm ligger ca 1,5 km från allmänna kommunikationer med oregelbunden trafik och arbetstiderna är varierande, varför du behöver ha körkort och tillgång till egen bil. Arbetstiderna är varierande på dagar, kvällar och helger.
OM DIG SOM SÖKER:
Till denna tjänst söker vi dig som:
Är självgående och initiativtagande med höga ambitioner och är van vid att ta eget ansvar.
Gillar lagarbete i ett kreativt team som alltid strävar framåt.
Alltid vill ge dina gäster bästa tänkbara upplevelse.
Har vilja att göra det lilla extra samt är konsekvent och noggrann.
Har relevant utbildning.
Minst 3 års erfarenhet av arbete från arbete i restaurangkök, det är meriterande om du jobbat på en konferensanläggning.
Har goda mat- och råvarukunskaper samt god kunskap i HACCP.
Goda kunskaper i svenska och engelska.
Du erbjuds härlig skärgårdsmiljö, trevliga arbetskompisar och en trygg arbetsmiljö med kollektivavtal, tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%, 6 månaders provanställning tillämpas.
Är detta rollen för dig så är du välkommen med din ansökan omgående, vi tillsätter tjänsten så snart vi hittar rätt person! Ansök direkt via Majolas annons.
