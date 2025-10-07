Kock på Deltid, Medborgarplatsen i Stockholm
2025-10-07
Vi är en restaurang och bar med Planksteks koncept som öppnades i mars 2025. Vi specialiserar oss på öldryck som levereras från svenska små mikrobryggerier.
AKUT
Vi serverar klassisk genuin husmanskost som serveras som plankstek!!
Restaurangen ligger centralt på Medborgarplatsen och har öppettider vardagar 15:00-23:00 och helgerna mellan klockan 15:00- 01:00.
Arbetsuppgifter: Vi söker nu dig som är utbildad kock alternativt har minst tre års
yrkeserfarenhet som kock.
Tjänsten är på deltid cirka 50 %. Arbetstiden är förlagd till kvällar och helger efter
kl 15.
Lön enligt kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06
E-post: pubengullmarsplan@live.se Omfattning
