Kock och matsalspersonal till The Fishery i Västerås

Vår och sommarsäsongen närmar sig och vi söker nu kockar och matsalspersonal till The Fishery Färjkajen i Västerås
Ett Fiskeri, Fishery, är någon som odlar och skapar produkter från havet och andra vatten.
Ett Fiskeri har hand om all typ av fisk, skaldjur och ätbara vattenväxter.
Vårt mål är att servera de bästa rätterna på vårt sätt från olika vatten och regioner runt om i världen.
• Malin Söderström & Carl Ullsten grundare av the fishery.
Sommaren 2025 öppnade The Fishery i nybyggd restauranglokal med bästa läget i Västerås på Färjkajen och blev snabbt en succé! Vi stärker nu teamet inför vår och sommaren 2026 och söker både kockar och matsalspersonal.
Du har lätt att arbeta i team, bra ordningssinne, älskar ett rent kök, gillar att möta gäster då vi arbetar i ett öppet kök. Sedvanliga arbetsuppgifter i restaurang.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som kock hos oss:
Arbetet skall vara operativt
Om närmsta chef är frånvarande fylla dennes roll under kortare perioder, t ex semestrar, sjukskrivningar osv
Se till att vi har god service och att produkten håller uppställda kvalitetsmål
Förståelse för kassasystemet Caspeco
Att sophantering och miljöarbete följer uppställda mål
Att städning och rutiner följer uppställda mål
Sedvanliga arbetsuppgifter i kök och kassa
Sörja för god kontakt med våra leverantörer
Göra beställningar
Matsalspersonal & runners:
• Leda den dagliga driften i matsalen och kassan
• Vara positiv och lösningsorienterad, en positiv kraft i verksamheten
• Se till att vi har god service och att produkten håller uppställda kvalitetsmål
• Att matsalen inklusive uteservering alltid möter uppställda mål ang utseende, påfyllning, sortiment, enhetliga kläder, växter osv
• Att egenkontrollen följs
• Att sophantering och miljöarbete följer uppställda mål
• Att städning, rutiner osv följs
• Bistå med dryckesbeställningar
• Bistå med att lösa sjukdomsbortfall
• Att skapa en trygg och trevlig atmosfär för personalen enligt uppställda kvalitetsmål
Vi söker dig som
Vara positiv och lösningsorienterad, en positiv kraft i verksamheten
Är strukturerad och lösningsorienterad med ett stort fokus på kvalitet och service.
Tidigare erfarenhet inom restaurang och köksyrket är meriterande
Har goda kunskaper om ekonomi och budgetering inom restaurang.
Är bekväm med att arbeta i ett öppet kök där gästen står i centrum.
Vi erbjuder
Möjligheten att vara med och bygga upp en ny restaurang från grunden.
Ett modernt kök och en inspirerande arbetsplats vid Västerås mest attraktiva läge.
Ett engagerat team och stor möjlighet att påverka både menyer och verksamhetens utveckling.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, så tveka inte att höra av dig.
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team! Varaktighet, arbetstid, etc.
Sista dag att ansöka är 2026-02-03
