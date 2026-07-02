Kock och Kassör till Sushirestaurang i Landskrona
CT Sushi AB / Restaurangbiträdesjobb / Landskrona Visa alla restaurangbiträdesjobb i Landskrona
2026-07-02
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Vi söker nu en engagerad och ansvarsfull kock samt en kassör/kassörska till vår sushirestaurang.Publiceringsdatum2026-07-02Kvalifikationer
Du ska kunna tala vietnamesiska.
Kunskaper i svenska är meriterande och ses som en stor fördel i arbetet.
Du har en positiv attityd, är serviceinriktad och samarbetar väl med kollegor.
Du är arbetsvillig, ansvarsfull och har en vilja att utvecklas.
Arbetsuppgifter
Kock: Tillagning och förberedelse av sushi och andra rätter, hantering av råvaror samt upprätthållande av god hygien och kvalitet.
Kassör/Kassörska: Kundservice, kassahantering, ordermottagning samt att bidra till en trevlig upplevelse för våra gäster.
Vi söker dig som är engagerad, punktlig och vill arbeta i ett team där kvalitet, god service och ett positivt arbetsklimat står i fokus.
Vi erbjuder en trevlig arbetsplats med möjlighet att utvecklas tillsammans med oss.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-28
CV eller Telefon Samtal
E-post: ctsushiab1@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare CT Sushi AB
(org.nr 559279-1981)
Östergatan 8 (visa karta
)
261 32 LANDSKRONA Arbetsplats
Edo Sushi Kontakt
Lukas Dao ctsushiab1@gmail.com 0704978554 Jobbnummer
9990372