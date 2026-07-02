Kock och Kassör till Sushirestaurang i Landskrona

CT Sushi AB / Restaurangbiträdesjobb / Landskrona
2026-07-02


Visa alla restaurangbiträdesjobb i Landskrona, Svalöv, Kävlinge, Helsingborg, Bjuv eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos CT Sushi AB i Landskrona

Vi söker nu en engagerad och ansvarsfull kock samt en kassör/kassörska till vår sushirestaurang.

Publiceringsdatum
2026-07-02

Kvalifikationer
Du ska kunna tala vietnamesiska.
Kunskaper i svenska är meriterande och ses som en stor fördel i arbetet.
Du har en positiv attityd, är serviceinriktad och samarbetar väl med kollegor.
Du är arbetsvillig, ansvarsfull och har en vilja att utvecklas.

Arbetsuppgifter
Kock: Tillagning och förberedelse av sushi och andra rätter, hantering av råvaror samt upprätthållande av god hygien och kvalitet.
Kassör/Kassörska: Kundservice, kassahantering, ordermottagning samt att bidra till en trevlig upplevelse för våra gäster.

Vi söker dig som är engagerad, punktlig och vill arbeta i ett team där kvalitet, god service och ett positivt arbetsklimat står i fokus.
Vi erbjuder en trevlig arbetsplats med möjlighet att utvecklas tillsammans med oss.
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-28
CV eller Telefon Samtal
E-post: ctsushiab1@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
CT Sushi AB (org.nr 559279-1981)
Östergatan 8 (visa karta)
261 32  LANDSKRONA

Arbetsplats
Edo Sushi

Kontakt
Lukas Dao
ctsushiab1@gmail.com
0704978554

Jobbnummer
9990372

Prenumerera på jobb från CT Sushi AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos CT Sushi AB: