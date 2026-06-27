Kock och kallskänka inom asiatisk kök sökes

Skövde Matcenter AB / Kockjobb / Skövde
2026-06-27


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Vi söker kock mot det thailändska/vietnamesiska köket för omgående anställning. Tjänsten avser heltid. Finns möjlighet till tillsvidareanställning.

Vi söker dig som har minst 2 års erfarenhet eller liknande från arbete inom det thailändska/vietnamesiska köket och som har god kännedom om dess traditionella matlagning.

I arbetsuppgifterna ingår matlagning, förberedelse av råvror samt att ta fram en ny meny.

Arbetstiden är fördelad på vardagar inklusive kvällar, samt helger.

Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27
E-post: rekrytering@orientpalace.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Skövde Matcenter AB (org.nr 556534-1202)
Kyrkogatan 20 (visa karta)
541 30  SKÖVDE

Arbetsplats
Restaurang Orient Palace

Jobbnummer
9982084

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