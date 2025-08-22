Kock mot det thailändska/vietnamesiska köket sökes till Skövde

Skövde Matcenter AB / Kockjobb / Skövde
2025-08-22


Vi söker kock mot det thailändska/vietnamesiska köket för omgående anställning Vi söker även köksbiträde. Tjänsten avser heltid

Vi söker dig som har minst 3 års erfarenhet från arbete inom det thailändska/vietnamesiska köket och som har god kännedom om dess traditionella matlagning.

I arbetsuppgifterna ingår matlagning, förberedelse av råvror samt att ta fram en ny meny.

Arbetstiden är fördelad på vardagar inklusive kvällar, samt helger.

Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
E-post: rekrytering@orientpalace.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Skövde Matcenter AB (org.nr 556534-1202)
Kyrkogatan 20 (visa karta)
541 30  SKÖVDE

Arbetsplats
Restaurang Orient Palace

Jobbnummer
9471308

