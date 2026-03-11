Kock med yrkescoachfokus till Östergötlands Stadsmission
Laga mat med hjärta och gör skillnad!
Är du en skicklig kock som vill kombinera din passion för matlagning med ett meningsfullt uppdrag som gör skillnad för människor? På Östergötlands Stadsmission får du chansen att skapa smakupplevelser som inte bara mättar magen - utan också värmer hjärtat.
Stadsmissionen driver två av Linköpings mest uppskattade lunchrestauranger - Restaurang von Dufva och Stadsmissionens Café - där vi serverar säsongsanpassade rätter och älskar att utforska nya idéer och koncept. Hos oss får du:
- Ett meningsfullt arbete: Varje måltid du lagar bidrar till något större. Genom ditt arbete coachar du deltagare i arbetsintegrerande insatser.
- Kreativ frihet: Sätt din prägel på menyer och inspirera med nya smakupplevelser.
- Bli den av ett härligt team: Bli en del av ett kreativt och sammansvetsat team där arbetsglädje och omtanke står i centrum!
- Utvecklingsmöjligheter: Chans att växa både professionellt och personligt både inom din profession som kock och med det yrkescoachande uppdraget.
Om jobbet
Vi söker en engagerad och skicklig kock som vill vara med och skapa mat med mening. Du kommer att ha en central roll i köket och vara en viktig del i vårt arbete med att stötta människor tillbaka till arbetslivet. Dina arbetsuppgifter kommer t.ex vara att:
- Planera och skapa varierade lunchmenyer med färska råvaror.
- Laga god och säsongsanpassad mat från grunden
- Säkerställa hög kvalitet och effektivitet i matlagningen.
- Följa hygien- och säkerhetsrutiner för en trygg arbetsmiljö.
- Arbeta tillsammans med andra kockar och serveringspersonal för att leverera en positiv upplevelse för våra gäster.
- Arbeta coachade och förmedla yrkeskunskap på ett pedagogiskt sätt till deltagare med olika förutsättningar och bakgrunder som står långt ifrån arbetsmarknaden.
Om dig
Vi söker dig som är en omtänksam lagspelare som gillar att inspirera och stötta andra i sin utveckling. Du brinner för kockyrket och är kreativ i din matlagning. Du har förmågan att arbeta självständigt och ta egna initiativ men gillar samtidigt att jobba i team. Social kompetens och öppenhet, tillsammans med ett starkt engagemang för både människor och mat, är avgörande för att trivas i rollen.
Som yrkescoachande kock träffar du många människor med olika bakgrunder och förutsättningar. Förmågan att visa respekt, förståelse och tillit till deltagare, kollegor och volontärer är därför avgörande för att lyckas i rollen. Delar du Stadsmissionens värdegrund om alla människors lika värde och har en stark vilja att bidra till ett mänskligare samhälle, kan detta vara rätt plats för dig.
Vi söker dig som:
- Är utbildad kock och har minst 6-års erfarenhet av arbete i storkök eller restaurang
- Har grundläggande och dokumenterade kunskaper om livsmedelshygien och egenkontroll
- Har god förståelse för det svenska språket i tal och skrift
- Har B-körkort
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Övrigt
Vill du laga mat som gör skillnad för människor? Skicka in din ansökan idag och bli en del av vårt fantastiska team på Östergötlands Stadsmission!
- Arbetstiderna är förlagda mestadels måndag-fredag dagtid, helger kan förekomma.
- En utannonserad anställning kan vid behov föregås av en sex månaders provanställning.
- I flera av våra verksamheter begär vi utdrag ur belastningsregistret inför en nyanställning
Om Stadsmissionen
Läs gärna mer om oss på vår https://www.stadsmissionenost.se/ Ersättning
