Kock Med Utökat Ansvar Till Måltidsenheten Hvof
2025-10-17
Ref: 20252417
Välkommen till måltidsenheten! Vår enhet har en samordnande roll och funktion gällande mat, måltider och nutrition i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen. God, vällagad och näringsriktig mat är en viktig del av omvårdnaden och välbefinnandet hos matgäster inom hälsa- vård och omsorgsförvaltningen. Varje dag är viktigast och mat är både höjdpunkter och guldstunder.
Måltidsenheten befinner sig i en utvecklingsfas och söker nu två kockar med utökat ansvar till enheten. Vi erbjuder ett spännande och meningsfullt uppdrag i en roll som kock med utökat ansvar.
Låter det här som ett intressant uppdrag för dig? Se hit!Publiceringsdatum2025-10-17Dina arbetsuppgifter
Som kock med utökat ansvar är du aktiv i matlagningen tillsammans med dina kollegor. Du fördelar det dagliga arbetet i köket och säkerställer att medarbetare ger god service, har ett bra bemötande och serverar måltider med hög kvalitet till våra äldre Malmöbor.
I rollen ingår ansvar för daglig drift och bemanning. Du ser till att administrativa arbetsuppgifter blir utförda samt att riktlinjer, rutiner och lagar följs i köket. Du har kontinuerlig kontakt med beställare och vårdavdelningar samt ser till att logistik och transporter fungerar väl. I tjänsten ingår introduktion och handledning av nya medarbetare.
Som kock med utökat ansvar fungerar du som sektionschefernas förlängda arm. Ni har ett nära samarbete och du rapporterar till måltidsenhetens sektionschefer om verksamhetens behov. Du är även med och driver utveckling- och förändringsarbete tillsammans med måltidutvecklare, sektionschefer och enhetschef.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Kockutbildning, alternativt utbildning som arbetsgivare bedömer likvärdig.
• Minst 3 års erfarenhet av arbete som kock.
• Erfarenhet av att leda måltidsproduktion, restaurang- eller storköksverksamhet.
• Erfarenhet av utveckling- och förändringsarbete samt hållbarhetsarbete.
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• God digital kompetens.
• Gedigen kunskap inom mat och måltider.
Vi ser det som meriterande om du har:
• Erfarenhet av att arbeta i ett större restaurangkök.
• Erfarenhet av att arbeta med kostdataprogram.
Du leder med tydlighet och omtanke och får andra att vilja följa med. Du skapar engagemang och delaktighet, samordnar arbetet och ger dina kollegor förutsättningar att lyckas. Du har ett genuint intresse för människor och ett lugnt, tillmötesgående sätt som gör att andra känner sig trygga och sedda. Att ge god service och hitta lösningar faller sig naturligt för dig.
Du trivs i samarbete, lyssnar in och kommunicerar på ett öppet och respektfullt sätt. När det uppstår olikheter bidrar du till att hitta konstruktiva vägar framåt. Du är noggrann och har en känsla för kvalitet, du vill att det du gör ska hålla hög standard och ge ett bra resultat. Samtidigt är du handlingskraftig och tar gärna initiativ. Du ser vad som behöver göras, tar ansvar och får saker att hända.
Viktig information
När du söker jobb hos oss kommer vi att be om ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Du behöver själv begära detta utdrag via en blankett på polisens hemsida: http://bit.ly/polisens-blankett
När du fått ditt utdrag visar du det för den rekryterande chefen. Tänk på att polisens handläggningstid kan variera, så beställ utdraget i samband med din ansökan.
Om arbetsplatsen
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är Malmö stads näst största förvaltning, med uppdrag att möta både dagens och framtidens vårdbehov. Med engagemang och hjärta förenklar vi vardagen för tiotusentals Malmöbor. Följ oss gärna på Instagram.
Malmö stad vill att våra medarbetare speglar den mångfald som finns i befolkningen och välkomnar sökande som kan bidra till att möta Malmöbornas behov.
Malmö stad är ett finskt förvaltningsområde sedan 2015 och har därmed en skyldighet enligt minoritetslagen att informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda tjänster på deras modersmål samt skydda och främja deras språk och kultur. Odotamme innolla hakemustasi!
Malmö stad har 14 förvaltningar som tillsammans bygger välfärd och en hållbar framtid. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en smart, inkluderande stad i hjärtat av Europa. Läs mer om oss som arbetsgivare, vår lönestatistik, och mer, på malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Digital urvalsprocess
För att göra vår urvalsprocess smidig och modern kommer vi att använda digitala urvalsmetoder. Vi i Malmö stad samlar inte längre in personligt brev, fokusera istället på att ha ett uppdaterat CV och förbered dig på eventuella digitala tester och intervjuer.
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig läsa HÄR.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
HR-konsult
Fredrik Nordengren fredrik.nordengren@malmo.se 0738-62 98 49 Jobbnummer
9563285