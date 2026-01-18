Kock med passion för det asiatiska köket till Mini Tokyo
Alicias Sushi AB / Kockjobb / Borås Visa alla kockjobb i Borås
2026-01-18
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alicias Sushi AB i Borås
Kock med passion för det asiatiska köket till Mini Tokyo
Brinner du för asiatiska smaker och vill arbeta i ett drivet team? Vi på Mini Tokyo söker nu två ambitiösa kockar som vill vara med och leverera matupplevelser i toppklass, med fokus på det vietnamesiska och asiatiska köket.
Om rollen
Som kock hos oss får du utlopp för din kreativitet och din kärlek till matlagning. Vi söker dig som är självgående, stresstålig och noggrann med detaljer. Du kommer att arbeta i ett högt tempo där samarbete och kvalitet står i centrum.
Vi erbjuder:
En trygg arbetsplats med kollektivavtal.
Varierande arbetstider (dagtid, kvällar och helger).
Möjlighet till både tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för asiatisk gastronomi. För att lyckas i rollen ser vi gärna att du:
Har minst 1-2 års erfarenhet av arbete som kock inom à la carte.
Har specialistkunskap eller starkt intresse för det japanska och asiatiska köket.
Är en lagspelare som sprider positiv energi i köket.
Språkkrav: Då vi arbetar i en internationell miljö och har specifika behov i köket kräver vi att du behärskar:
Engelska
Japanska
Vietnamesiska
Korta fakta
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare eller tidsbegränsad anställning
Antal tjänster: 2
Plats: BoråsPubliceringsdatum2026-01-18Så ansöker du
Låter detta som rätt utmaning för dig? Vi träffar kandidater löpande, så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Skicka ditt CV och ett kort personligt brev till: Minitokyo.jobb@gmail.com
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
E-post: mini.tokyo.jobb@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alicias Sushi AB
(org.nr 559274-1432)
Allegatan 60 (visa karta
)
503 37 BORÅS Jobbnummer
9690246