Kock med passion för det asiatiska köket till Mini Tokyo
Alicias Sushi AB / Kockjobb / Borås Visa alla kockjobb i Borås
2026-07-04
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Om jobbet Brinner du för asiatiska smaker och vill arbeta i ett drivet team? Vi på Mini Tokyo söker nu en ambitiös kock som vill vara med och leverera matupplevelser i toppklass, med fokus på det vietnamesiska och asiatiska köket.
Om rollen Vi söker dig som har djupgående kunskaper i asiatiska tillagningsmetoder, särskilt inom det vietnamesiska köket (t.ex. traditionella långkok och buljonger) samt japansk fusion. Rollen kräver hög precision och förståelse för autentiska råvaror.
Vi erbjuder:
En trygg arbetsplats som omfattas av kollektivavtal (Visita).
Varierande arbetstider (dagtid, kvällar och helger).
Möjlighet till både tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning.
En konkurrenskraftig lön som överstiger Migrationsverkets gällande försörjningskrav för arbetstillstånd (över 34 000 SEK/månad).
Vem är du? Vi söker dig som har ett genuint intresse för asiatisk gastronomi. För att lyckas i rollen ser vi gärna att du:
Har minst 1–2 års erfarenhet av arbete som kock inom à la carte.
Har specialistkunskap eller starkt intresse för det japanska och asiatiska köket.
Är en lagspelare som sprider positiv energi i köket.
Språkkrav: Då vi arbetar i en internationell miljö och har specifika behov i köket gäller följande:
Starkt meriterande: Kunskaper i engelska , vietnamesiska och japanska, då vi arbetar med autentiska recept, har kontakt med specifika råvaruleverantörer och vill säkerställa högsta kvalitet i våra asiatiska rätter. Svenska är ett plus men inget krav.
Ansökan Låter detta som rätt utmaning för dig? Vi träffar kandidater löpande, så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag! Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Skicka ditt CV och ett kort personligt brev till: 📧 mini.tokyo.jobb@gmail.com
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04
E-post: mini.tokyo.jobb@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alicias Sushi AB
(org.nr 559274-1432)
Allegatan 60 (visa karta
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503 37 BORÅS Jobbnummer
9992677