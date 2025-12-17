Kock med möjlighet till teamledarupdrag 1 år - Äsperöds Centralkök
2025-12-17
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
Uddevalla - en plats för hela livet
Välkommen att bli en del av vår växande kommun - och att tillsammans med oss arbeta för att ge våra kommuninvånare ännu bättre service.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som ger dig stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Vårt mål är att alla ska kunna trivas och växa - under ett helt yrkesliv. Vi vill också utvecklas som arbetsgivare och arbetar aktivt för att på bästa sätt ta till vara på din kunskap och ditt engagemang. Vi uppskattar och uppmuntrar till medskapande från alla.
Uddevalla kommun är en vacker plats vid havet i hjärtat av Bohuslän. Vi tror på ett öppet och positivt samspel mellan kommun, utbildning, näringsliv och kultur.
Vi hoppas att du kommer att trivas hos oss!
Om arbetsplatsen
Vi söker dig som vill vara med och ta den goda måltiden in i framtiden med fokus på hög kvalitet och minskat matsvinn! Vi brinner för människor, mat och kvalitet och ser utveckling och förändring som en naturlig del av vår verksamhet.
Måltids ansvarar för maten i förskolor, skolor o kök inom äldreomsorgen som drivs i kommunens regi. Måltidsenheten har ca 160 medarbetare fördelade på ca 55 kök.
I varje tillagningskök finns det en eller fler kockar som arbetar tillsammans med måltidsbiträden beroende på kökets storlek. Antal portioner som lagas i de olika köken varierar mellan 20 och 2500 per dag.
Måltid strävar efter att laga så mycket mat som möjligt från grunden och vårt främsta mål är att maten ska smaka gott och vara näringsriktig. En annan viktig uppgift är att grundlägga bra matvanor och att måltiden ska ge möjlighet till en stunds avkoppling.Publiceringsdatum2025-12-17Om tjänsten
Nu söker vi dig som vill arbeta som kock i Äsperöds centralkök. Denna kocktjänst kommer även att ha ett Teamledar uppdrag som kommer att vara ett år till att böja med. Tjänsten är 38,25% vilket innebär att man jobbbar måndag-fredag året runt även om det är en röd dag, man jobbar inte helger. Äsperöd centralkök lagar ca 2500 portioner om dagen och har en kylmatsproduktion.
Beslut om att bygga nytt centralkök har tagits och en unik möjlighet att vara med och utveckla ett nytt centralkök - här får du möjlighet att påverka.
Arbetsuppgifter
• Sedvanliga kockuppgifter så som inköp, tillagning och efterarbete av måltider
• Planera det dagliga arbetet,
• Leda och fördela arbetsuppgifterna i köket och matsal
• Tillsammans med kollegor arbeta för ett tryggt och välmående arbetslag och en god arbetsmiljö
• Tillsammans med kollegor driva utvecklingen mot uppsatta mål
Tjänsten som kock innebär att du leder och planerar det dagliga arbetet i köket och du behöver vara ansvarsfull, noggrann och kvalitetsmedveten.
Teamledaruppdrag
Utöver tjänsten som kock tillkommer en möjlighet till ett utvecklande uppdrag som teamledare under ett års tid med möjlighet till förlängning. I detta uppdrag får du möjlighet att leda och stötta teamet i det dagliga arbetet samt bidra till att skapa en god arbetsmiljö.
Vem söker vi
• Du har ett stort engagemang för god, vällagad och hälsosam mat.
• Du är kreativ i allt som gäller mat/måltider och är öppen för nytänkande
• Du är har en positiv drivkraft inför att anta nya utmaningar inom professionen.
• Du tycker om att samarbeta, är initiativtagande, flexibel och serviceinriktad.
• Du är en trygg och tydlig ledare som tar ansvar och vågar fatta beslut som gynnar helheten.
• Du är positiv, lösnings orienterad och har förmågan att inspirera och motivera dina kollegor.
• Du är bra på att bygga starka relationer och snabbt anpassa verksamheten efter nya utmaningar och behov.Kvalifikationer
• Vi söker dig med gymnasieutbildning inom storhushåll eller restaurang eller liknande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Du har minst tre års erfarenhet av arbete i ett större kök.
• Du har goda kunskaper om special- och avvikande koster, livsmedelshygien, näringslära och egenkontroll.
• Vi vill att du har god datorvana.
• Du har god kunskap om budgetuppföljning.
• Du behärskar det svenska språket mycket väl i tal och skrift.
Mediterande:
• Erfarenhet från arbete i en politiskt styrd organisation.
• Utbildning inom ledarskap.
• Grundläggande kunskaper inom livsmedelslagstiftning.
• Erfarenhet av personalledning inom storkök eller restaurang.Övrig information
Urvalsprocessen sker löpande under ansökningsperioden och intervjuer kan komma att hållas innan ansökningsperiodens slut.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Välkommen att söka tjänst hos oss!
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp alternativt lämnas in före anställning. Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte ska fördröjas.
När du söker ett jobb hos oss sparas din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingar och information om vem som sökt en tjänst kan begäras ut av den som vill.
Om du har skyddad identitet ska du inte göra din ansökan digitalt utan kontakta den som står som kontaktperson i annonsen.
För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället.
I länken nedan finns samlad information kring de viktigaste förmånerna som finns i kollektivavtalet som vi har i Uddevalla kommun. Informationen handlar om bland annat semester, lön och ersättningar, föräldraledighet, försäkringar, kompetensutveckling och pension.https://extra.skr.se/download/18.18f9f5a61926b4a1e532618/1728397193467/Sag-hej-till-ditt-kollektivavtal-2024.pdf
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/582". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uddevalla kommun
(org.nr 212000-1397) Arbetsplats
Måltid södra, Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Madelene Gunnarsson 0522-697579 Jobbnummer
9650958