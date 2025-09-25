Kock med minst 1 års erfarenhet sökes i Skåne - jobba när det passar dig!
2025-09-25
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
, Landskrona
, Helsingborg
, Ystad
, Båstad
Kock i Skåne - jobba när det passar dig!
Trött på att dagarna känns som en upprepning? Saknar du variation och lite extra krydda i vardagen? Då har vi jobbet för dig!
RA Hospitality söker dig som kan köket - minst 1 års erfarenhet från à la carte eller liknande - och som vill ha friheten att själv bestämma när, var och hur mycket du jobbar.
Hos oss får du jobba året runt på allt från restauranger och hotell till catering och event - över hela Skåne, från Malmö till Österlen. Allt från välbesökta matställen till den mysiga bistron.
Vill du ha variation, utveckling och kul på jobbet? Då vill vi ha just dig med i gänget
Vi söker dig som har egenskaperna:
Minst 1 års erfarenhet inom kök Positiv och flexibel Nyfiken och vill utvecklas Har körkort och bil - inget krav men ett stort plus!
Vi erbjuder: Variationsrika uppdrag på olika arbetsplatser Flexibelt schema - du bestämmer Bra lön, OB-tillägg och kollektivavtal Nya kontakter och roliga kollegor Förmåner som gym- och hotellrabatter
Om oss: RA Hospitality har över 25 års erfarenhet inom hotell & restaurang. Vi finns över hela Norden och i Skåne samarbetar vi med arbetsplatser i hela regionen.
Vill du ha frihet, trygghet och utvecklas som kock? Sök till RA Hospitality Skåne idag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare RA Hospitality i Norden AB
(org.nr 556554-5828), https://www.rahospitality.se/ Arbetsplats
RA Hospitality Sverige Jobbnummer
9526729