Kock med inriktning mot kinesiska degprodukter (dumplings, bao, nudlar)
Yeyechenggong Travel Group AB / Kockjobb / Nynäshamn Visa alla kockjobb i Nynäshamn
2025-11-29
, Trosa
, Salem
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Yeyechenggong Travel Group AB i Nynäshamn Publiceringsdatum2025-11-29Kvalifikationer
Erfarenhet av att arbeta med kinesiska degbaserade rätter såsom dumplings, nudlar och bao/ångade bröd.
God kunskap om traditionella tekniker för kavling, fyllningar, degberedning och ångningsmetoder.
Förmåga att arbeta självständigt och hålla jämn kvalitet.
Hygienkunskap och vana att arbeta enligt livsmedelshygieniska rutiner.
Noggrannhet och god arbetsmoral.
Förmåga att arbeta i ett högt tempo vid behov.
Flytande kinesiska.
Meriterande
Tidigare arbete i kinesiskt eller asiatiskt kök.
Kunskap om olika degtyper (jästdeg, vattendeg, varmdeg, etc.).
Erfarenhet av både handgjord och mer storskalig produktion.
Relaterade branschcertifikat eller utbildning inom kinesisk matlagning.
Flytande engelska eller svenska.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04
E-post: yeye950220@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Yeyechenggong Travel Group AB
(org.nr 556885-2619) Arbetsplats
Hanano Ramen Jobbnummer
9621118