Kock med gedigen erfarenhet av asiatiskt kök (2 tjänster)
Suris Street Food AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
Suris Street Food - Södermalm, StockholmPubliceringsdatum2026-02-20Om företaget
Suris Street Food på Ringvägen 129 är en väletablerad restaurang mitt på Södermalm. Vi arbetar med ett modernt asiatiskt kök med tydlig Asian fusionprofil, där koreanska smaker möter japanska tekniker och sydostasiatiska influenser.
Hos oss hänger smak, tempo, energi och atmosfär ihop, från kök till matsal och bar. Nu bygger vi ett nytt team och söker dig som vill vara med från start och sätta kulturen tillsammans med oss.
Om rollen
Som kock hos oss är du en central del av helhetsupplevelsen. Du arbetar praktiskt i köket och är med och skapar både klassiska asiatiska rätter och moderna fusiontolkningar.
Tempot är högt, lagandan stark och kvaliteten är alltid i fokus.
Arbetstiderna är schemalagda och varierar mellan dag, kväll och helg.Dina arbetsuppgifter
• Förbereda och tillaga asiatiska rätter med precision och tempo
• Arbeta med traditionella tekniker i modern tappning
• Säkerställa smak, struktur och presentation
• Bidra med idéer till nya rätter och koncept
• Hålla köket organiserat, effektivt och hygieniskt
• Samarbeta tätt med övriga i teamet för ett smidigt flödeKvalifikationerKvalifikationer
• Tre till fem års erfarenhet som kock
• Gedigen erfarenhet av asiatiskt kök
• Erfarenhet av à la carte i högt tempo
• Relevant kockutbildning
• Flytande svenska och mycket god engelska
Meriterande
• Fördjupad kunskap inom koreansk, japansk och/eller sydostasiatisk matlagning
• Erfarenhet av menyutveckling
• Erfarenhet av arbete i konceptdriven restaurang
OBS! Endast sökande som uppfyller angivna kvalifikationskrav kommer att beaktas.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är självständig, serviceinriktad, professionell och trygg i din yrkesroll. Du är strukturerad och stresstålig samtidigt som du är en tydlig lagspelare. Du bidrar till en positiv och inkluderande arbetsmiljö och förstår att detaljer gör skillnad i helhetsupplevelsen.
Vi värdesätter professionalism, respekt och ett inkluderande arbetsklimat.
Vi erbjuder
• En nyckelroll i ett kök under utveckling
• Möjlighet att sätta din prägel på meny och arbetssätt
• Ett nytt team med tydlig utvecklingsambition
• En kreativ och energifylld arbetsmiljö
• En tillsvidareanställning med 6 månaders inledande provanställning
• Lön enligt kollektivavtal (HRF) med individuell lönesättning baserad på erfarenhet
Anställningsvillkor
Antal tjänster: 2
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare (6 mån provanställning)
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Arbetsplats: Stockholm
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Smakbalans. Tempo. Närvaro.
Känner du igen dig? Då är det dags att ta plats. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: info@surisstreetfood.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KockSSF2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Suris Street Food AB
116 61 STOCKHOLM Jobbnummer
