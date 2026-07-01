Kock med erfarenhet av catering sökes till Elwing & Co.
Elwing & Co. I Stockholm Aktiebolag / Kockjobb / Solna Visa alla kockjobb i Solna
2026-07-01
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Vi behöver förstärkning!
Kock med erfarenhet av catering sökes till Elwing & Co.
Elwing & Co. är ett familjeägt cateringföretag som sedan 1991 har levererat matupplevelser till företag, organisationer och privatpersoner i hela Stockholm. Vi står för kvalitet, nytänkande och personlig service – och nu söker vi en engagerad kock som vill bli en del av vårt team.
Tjänsten
Som kock hos oss arbetar du både i produktionen i vårt kök i Solna och ute på event. Rollen innebär varierande arbetsuppgifter – från menyutveckling och förberedelser till att vara med och skapa helhetsupplevelser på plats hos kund.
Vi söker dig som:
Har flera års erfarenhet som kock inom catering eller konferens.
Är van att arbeta strukturerat och effektivt, även under tidspress.
Har ett öga för detaljer, smak och presentation.
Är flexibel, lösningsorienterad och trivs i en miljö där ingen dag är den andra lik.
Har körkort.
Talar och läser flytande svenska & engelska.
Vi erbjuder:
En arbetsplats med stor variation och spännande uppdrag – allt från företagsevent och konferenser till privata fester.
Möjlighet att utvecklas och vara med i meny- & koncept-utveckling.
Ett härligt team som värdesätter både kvalitet och arbetsglädje.
Vi är kollektivanslutna
Arbetstid:
Tjänsten är på heltid, huvudsakligen dagtid på vardagar. Kvälls- och helgarbete förekommer i samband med event.Publiceringsdatum2026-07-01Så ansöker du
Låter det här som något för dig? Skicka ditt CV och ett personligt brev (gärna med en bild på dig själv) till ansokan@elwingcatering.se
. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
Ansök via epost med CV och personligt brev
E-post: ansokan@elwingcatering.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock höst 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elwing & Co. I Stockholm Aktiebolag
(org.nr 556425-4745), https://elwingcatering.se/
Anderstorpsvägen 20 (visa karta
)
171 54 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Huvudkontor och Catering Jobbnummer
9987174