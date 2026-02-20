Kock med bagerikompetens till Mötesplats Mariatorget - Stockholm Stadsmissi
2026-02-20
Vill du vara med och skapa en unik mötesplats i Stockholm där mat, gemenskap och människors olika livserfarenheter får mötas?
Mötesplats Mariatorget är en levande social mötesplats där människor med olika bakgrund och livssituationer möts kring mat, kultur och samtal. Här är köket och bageriet en central del av verksamheten - både som professionell restaurangmiljö och som en plats där vi bygger relationer, delaktighet och sammanhang.
Nu söker vi en erfaren och engagerad kock med bagerikompetens som vill bidra till vårt uppdrag och utveckla verksamheten tillsammans med oss.Publiceringsdatum2026-02-20Dina arbetsuppgifter
- Baka bröd och bakverk till café- och restaurangverksamheten
- Laga mat i både varm- och kallkök
- Bidra till utveckling av menyer och utbud utifrån kvalitet, hållbarhet och säsong
- Arbeta flexibelt i kök och bageri utifrån verksamhetens behov
- Samarbeta nära kollegor och bidra till en inkluderande och professionell arbetsmiljö
- Vara med och skapa en välkomnande plats där mat används som ett verktyg för gemenskap och möten mellan människor
För att lyckas i rollen har du
- grundutbildning inom bageri, kök eller motsvarande relevant utbildning
- gedigen erfarenhet av arbete i professionellt kök och/eller bageri
- god kunskap inom både kall- och varmkök
- intresse för hållbar matlagning, gröna proteiner och näringslära är meriterande
- vana att arbeta självständigt samtidigt som du är en lagspelareDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är flexibel, ansvarstagande och lösningsorienterad. Du trivs i en dynamisk miljö där tempot kan variera och där arbetet handlar om mer än matlagning - du vill också bidra till Mötesplats Mariatorgets uppdrag att skapa en inkluderande mötesplats där människor får möjlighet att mötas, bygga relationer och känna gemenskap. Självklart identifierar du dig med Stockholms Stadsmissions värdegrund.
Vi erbjuder
- En meningsfull arbetsplats där du bidrar till samhällsförändring genom mat och möten
- Ett kreativt kök med utrymme att påverka och utveckla
- Engagerade kollegor och en värderingsdriven organisation
- Lön och villkor enligt kollektivavtalOm tjänsten
Tjänsten omfattar 75-100 % enligt överenskommelse. Arbetet sker enligt schema där kvälls- och helgarbete ingår. Vi tillämpar inledande provanställning. Tillträde enligt överenskommet.
Ansökan I denna rekrytering har Stockholms Stadsmission valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. Istället ställer vi urvalsfrågor vid ansökan för att få veta mer om din motivation/intresse samt hur väl du uppfyller tjänstens kravprofil.
Välkommen med din ansökan!
Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation som arbetar för att skapa ett mänskligare samhälle för alla. Detta gör vi genom att arbeta med social omsorg, utbildning och arbetsintegration. Något som vi gjort ända sedan 1853 då vi bildades för att hjälpa dem som hade det sämst i samhället.
Vårt mål är att alla ska få nya livschanser, stärka sin egenmakt och vara delaktiga i samhället. Stockholms Stadsmission erbjuder människor akut hjälp, råd och stöd till sociala rättigheter, boende, arbetsträning samt utbildning för att förebygga och bryta utanförskap. Vårt främsta verktyg är att människor stärker sin tro på sig själva och sin egen förmåga. På så sätt skapar vi tillsammans ett hållbart och mänskligare samhälle för alla. Ersättning
