Kock med ansvar till anrikt konditori i Vasastan
2025-10-18
Ritorno växer i Vasastan och vi behöver duktiga samt drivande medarbetare att växa med.
Ritorno är beläget på tre adresser i Vasastan varav ett är mer av bistro/konditori typ där även alkoholförsäljning och maträtter säljs.
Vi serverar både modern mat och klassisk. I butiken erbjuder vi även smörgåsar, räkmackor, grillmackor, kondisbitar, tårtor, matbröd och bullar.
Från vårt fin bageri får vi dagligen varmt bröd och vi kan även anpassa bröd till vårt kök.
Du gillar att göra ditt jobb med stolthet. Tycker om utmaningar och vill utveckla din arbetsplats. Du har struktur i ditt arbete.
Du vill gärna ha rent omkring dig och vet hur man sköter ett kök.
Du är anpassningsbar och arbetar både bra i grupp eller ensam. Vi söker gärna mer långsiktiga kandidater. Vi värdesätter lojalitet och att ställa upp för varandra.
Du har erfarenhet av husmanskost, franskt kök och även modern mat. Du gillar att arbeta säsongsbetonat, är noggrann med känsla av kvalitet. Att laga god mat är en självklarhet.
Du är van att ha många bollar i luften och kan multitask. Du hittar gärna lösningar istället för problem.
Du behärskar även det kalla köket med kallskänk och kan bidra till att utveckla nuvarande koncept.
Arbetstiderna varierar mellan vardagar 12-20.00 och även helger
Vi tillämpar kollektivavtal men vi är öppna för individuell lönesättning efter förmåga.
Tillträde omgående eller enligt överenskommelse.
Bifoga gärna ett foto på dig, när du mejlar in din ansökan.
Ritorno är som en stor familj där vi tar hand om varandra och vi hoppas att du är den rätta som vill vara med oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
E-post: rekrytering01@ritorno.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Märk heltid". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konditori Ritorno AB
Odengatan 80
113 22 STOCKHOLM
Ritorno AB, Konditori Jobbnummer
