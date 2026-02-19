Kock (löpare) till förskoleförvaltningen, Sydväst
Är du kock och vill ha ett roligt och omväxlande arbete där du gör skillnad för våra förskolebarn i Göteborg? Då kan det vara dig vi söker till Förskoleförvaltningen, Sydväst.
Som kocklöpare är ditt uppdrag att vikariera vid ordinarie medarbetares frånvaro i något av våra förskolekök. Du ansvarar då för det dagliga arbetet inom den interna servicen på förskolan. Du säkerställer att våra gäster får en säker och god måltid samtidigt som du ger dem en positiv måltidsupplevelse. I arbetet ingår att tillaga och servera tilltalande måltider, tillagning av specialkost, salladsberedning, diskhantering, egenkontroll och att hålla rent och snyggt i köket. Du planerar inköp och tillagning av frukost, lunch och mellanmål samt samarbete med kollegor, enhetschef eller köksmästare.
Du arbetar självständigt och samarbetar med övrig personal på förskolan för att erbjuda en god service. Du ska ha fokus på hållbarhet och jobba med miljömåltider. För oss i Göteborgs Stad innebär miljömåltider mer vegetariskt på tallriken, minskat matsvinn, inköp av ekologiska och miljöanpassade livsmedel samt anpassning av menyer efter säsong. Du kommer att ha kontakt med interna beställare och externa leverantörer. Vi arbetar i olika IT-system för beställning och kostplanering, vi erbjuder utbildning i dessa.
Då köket ligger i en förskola kommer du att ha direkt kontakt med barn och pedagoger i matsal eller avdelningar.
Arbetet utförs dagtid måndag till fredag och arbetstiden är mellan kl 07:00 till 15:30.
Vi erbjuder ett arbete med stor möjlighet att tillsammans med teamet påverka och skapa en positiv måltidsupplevelse för barnen!
Tjänsten är en tillsvidareanställning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst gymnasieutbildning. Det är ett krav att du har utbildning som kock samt 2 års yrkeserfarenhet från liknande arbete och har goda kunskaper inom specialkost. För att kunna administrera beställningar behöver du ha goda IT-kunskaper. Vi ser att du har goda kunskaper kring livsmedelshantering och livsmedelshygien inom storkök. Det är meriterande om du har dokumenterad erfarenhet från arbete i storkök.
Eftersom du dagligen möter kunder och administrerar beställningar ställer vi höga krav på dina kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift för arbetsuppgifterna. Det är meriterande om du har datorvana för hantering av personalsystem, e-post, kostdatasystem och inköpssystem.
Som person är du positiv, serviceinriktad och har god samarbetsförmåga. För dig är det självklart att vara ett ansikte utåt för verksamheten och att sätta kunden i fokus. Du är flexibel och du agerar på egen hand utifrån vad situationen kräver det utan att behöva stöd av andra. Utöver det har du ett bra bemötande mot både personal och barn tycker om att skapa goda relationer till både kollegor och kunder. Tjänsten kräver att du är flexibel och kan byta arbetsplats med kort varsel.
Eftersom du är vårt ansikte utåt är det viktigt för verksamheten och en självklarhet för dig att vara en god ambassadör för enheten. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Om Oss
På förskoleförvaltningen ger du barnen möjligheter till en bra framtid. Varje dag!
Vi ansvarar för utbildning och omsorg för cirka 25 000 barn i närmare 350 kommunala förskolor. Förvaltningen har omkring 7 000 medarbetare fördelat på cirka 75 yrken. Tillsammans arbetar vi mot samma mål - att utveckla en rolig, trygg och lärorik förskola för alla barn i Göteborg.
Läs gärna mer om vårt arbete på vår hemsida: https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/vara-verksamheter/jobba-i-forskoleforvaltningen
