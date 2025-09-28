Kock/kökspersonal sökes till Tugg Burgers
TB Malmö AB / Kockjobb / Vellinge Visa alla kockjobb i Vellinge
2025-09-28
, Malmö
, Svedala
, Trelleborg
, Burlöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TB Malmö AB i Vellinge
Kock/Kökspersonal sökes till Tugg Burgers i Malmö!
Vi på Tugg Burgers är passionerade över att servera premium burgare och tillverkar alla våra ingredienser från grunden. Vi maler vårt kött och gör allt på plats för att säkerställa den högsta kvaliteten. För att upprätthålla våra höga standarder söker vi nu en erfaren kökspersonal som vill vara en del av vårt team.
Om dig:
Du har erfarenhet av att arbeta i kök, även om du inte behöver vara gourmet.
Du tar stort ansvar för renlighet och livsmedelssäkerhet.
Du är effektiv och kan planera din tid väl, särskilt under lunch- och middagsruscher.
Du har en vilja att lära och utvecklas - vi erbjuder utbildning för våra kockar.
Vi erbjuder:
En dynamisk arbetsmiljö med fokus på kvalitet och teamwork.
Möjlighet att utvecklas inom köksverksamheten.
En plats där din insats verkligen gör skillnad.
Tjänsten gäller på Tugg Burgers, Södra Vallgatan 3, 211 40 Malmö.
Vi välkomnar dig att komma in och lämna ditt CV, eller skicka CV och personligt brev till hello@tuggburgers.se
.
Är du redo att ta steget och bli en del av vårt engagerade team? Skicka in din ansökan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28
via mail
E-post: hello@tuggburgers.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan TUGG MALMÖ". Arbetsgivare TB Malmö AB
(org.nr 559143-8493)
Östra Strandgången 6 (visa karta
)
239 42 FALSTERBO Jobbnummer
9529849