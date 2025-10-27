Kock/kökspersonal sökes till Tugg Burgers
2025-10-27
Vi på Tugg Burgers är passionerade över att servera premium burgare och tillverkar alla våra ingredienser från grunden. Vi maler vårt kött och gör allt på plats för att säkerställa den högsta kvaliteten. För att upprätthålla våra höga standarder söker vi nu en erfaren kökspersonal som vill vara en del av vårt team.
Om dig:
Du har erfarenhet av att arbeta i kök, även om de inte behöver vara gourmet.
Du tar stort ansvar för renlighet och livsmedelssäkerhet.
Du är effektiv och kan planera din tid väl, särskilt under lunch- och middagsruscher.
Du har en vilja att lära och utvecklas - vi erbjuder utbildning för våra kockar.
Vi erbjuder:
En dynamisk arbetsmiljö med fokus på kvalitet och teamwork.
Möjlighet att utvecklas inom köksverksamheten.
En plats där din insats verkligen gör skillnad.
Adress: Klostergatan 9, 222 22 LUND.
Vi ser gärna att du är tillgänglig kring jul-nyårs ledigheterna.
Vi välkomnar dig att komma in och lämna ditt CV, eller skicka CV och personligt brev till hello@tuggburgers.se
.
Är du redo att ta steget och bli en del av vårt engagerade team? Skicka in din ansökan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
E-post: olivia.nilsson@tuggburgers.se Arbetsgivare TB Malmö AB
(org.nr 559143-8493)
klostergatan 9 (visa karta
)
222 22 LUND Arbetsplats
Tugg Burgers Lund Jobbnummer
9575259