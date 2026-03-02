Kock/köksbiträde till Norra Skarpnäcks förskoleområde, timvikariat
2026-03-02
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden.
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där ett aktivt medarbetarskap och ett tydligt ledarskap är grunden för att ge stockholmarna den bästa verksamheten. Eftersom vi gemensamt skapar vår arbetsmiljö är det viktigt med öppenhet, respekt och lyhördhet.
Välkommen till oss
Vi söker en engagerad och flexibel kock eller köksbiträde för timvikariat till våra förskolekök i Norra Skarpnäcks förskoleområde.
Som timvikarie kommer du att spela en viktig roll i att tillaga och servera hälsosamma och smakliga måltider till våra barn och personal. Norra Skarpnäcks förskolor består av tretton kommunala förskolor som har egna kockar eller köksbiträden som lagar vår goda mat från grunden med stor del ekologiska råvaror.
Vi erbjuder
Möjlighet att arbeta i en dynamisk och varierad miljö.
Möjlighet att bidra till barns och personals välbefinnande genom god mat och service.
Din roll
I din roll som kock eller köksbiträde kommer du att:
Arbeta i våra tillagningskök eller mottagningskök beroende på din kompetens och erfarenhet.
Tillaga och servera måltider enligt meny och recept som följer livsmedelsverkets rekommendationer för hälsosam mat för barn.
Hålla köket rent och städat i enlighet med livsmedelslagen.
Samarbeta med övrig personal för att säkerställa en smidig och effektiv verksamhet.
Arbeta vid behov och vid kort varsel.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som:
För tillagningsköket: är utbildad kock.
För mottagningsköket: har erfarenhet av arbete i kök eller utbildning som köksbiträde.
Har dokumenterad erfarenhet av egenkontroll i kök.
Har goda kunskaper om livsmedelshygien och säkerhet samt om vegetarisk-, special-, och allergikost.
Har en god förmåga att arbeta självständigt och i team.
Har goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.
Är flexibilitet och har beredskap att arbeta vid kort varsel.
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
