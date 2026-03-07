Kock/köksbiträde sökes till dagverksamhet tillsvidareanställning 90%
Köksbiträde/ kock
Sökes till dagverksamheten Sjöbrisen
Som ligger i Örnsberg.
Vår nuvarande kock/ husmor går i pension
Vi har 16 äldre gäster per dag. Du kommer att laga och servera en god och näringsrik husmanskost som är lagad från grunden i vårt kök, anpassad efter gästernas behov. Kunskap om allergener och specialkost är ett krav.
Vi ställer höga krav på bemötandet till våra gäster som har en kognitiv svikt
Du är social och målinriktad med hög service känsla.
Vi ser gärna att du är utbildad i HACCP vilket är meriterande.
Är du undersköterska är det ett plus.
Tjänsten är 90% i arbetstid
Kan bli 100% i framtiden
Vi har marsvin samt hundar i verksamheten Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
E-post: info@sjobrisen.nu Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare L & H Dina Silviasystrar i Stockholm Ekonomisk f
Selmedalsringen 19 (visa karta
)
129 36 HÄGERSTEN Arbetsplats
Dagverksamhet Sjöbrisen Kontakt
Helene Skedebäck info@sjobrisen.nu 0730846040 Jobbnummer
9783373