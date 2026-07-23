Kock/köksbiträde sökes till dagverksamhet tillsvidareanställning 90%
L & H Dina Silviasystrar i Stockholm Ekonomisk förening / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2026-07-23
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Köksbiträde/ kock
Sökes till dagverksamheten Sjöbrisen
Som ligger i Örnsberg.
Vår nuvarande kock/ husmor går i pension
Vi har 16 äldre gäster per dag. Du kommer att laga och servera en god och näringsrik husmanskost som är lagad från grunden i vårt kök, anpassad efter gästernas behov. Kunskap om allergener och specialkost är ett krav. Du ansvarar för god kunskap om hygienrutiner gällande kök och matvaror. Vi lägger stor vikt vid noggrannhet i alla delar av tillredning och städning.
Du behöver kunna göra egna menyer och arbeta självständigt.
Vi ställer höga krav på bemötandet till våra gäster som har en kognitiv svikt
Du är social och målinriktad med hög service känsla.
Vi ser gärna att du är utbildad i HACCP vilket är meriterande.
Är du undersköterska är det ett plus.
Tjänsten är 100%
Vi har marsvin samt hundar i verksamheten Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22
E-post: info@sjobrisen.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare L & H Dina Silviasystrar i Stockholm Ekonomisk förening
Selmedalsringen 19 (visa karta
)
129 36 HÄGERSTEN Arbetsplats
Dagverksamhet Sjöbrisen Kontakt
Karin Wallin info@sjobrisen.nu 0730836040 Jobbnummer
10010162