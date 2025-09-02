Kock/köksansvarig Sökes Till Ny Bistro I Åre Björnen Var Med Från Start!
KOCK/KÖKSANSVARIG SÖKES TILL NY BISTRO I ÅRE BJÖRNEN - VAR MED FRÅN START!
Vill du vara med och skapa något helt nytt?
I december öppnar vi Bagarstugan Bistro - en liten och personlig backrestaurang precis vid Björnenliften i Åre Björnen. Redan i november planerar vi några testkvällar, och nu söker vi en kock/köksansvarig som vill vara med från allra första början.Publiceringsdatum2025-09-02Om företaget
Bagarstugan Bistro rymmer ca 40 sittplatser inomhus (50 godkända) samt en stor uteservering i bästa ski in/ski out-läge. Vi kommer att hålla öppet dagligen under vintersäsongen och planerar att utveckla verksamheten med kvällsevent, kurser, konferenser och privata bokningar. Läs mer om oss på bjornangelodge.se
Rollen
Som kock/köksansvarig får du sätta din prägel på köket redan från dag ett. Du bygger menyn, testar idéer och formar köket tillsammans med oss. Till en början består teamet av dig och en servitris - i nära samarbete med oss som driver stället.Arbetsuppgifter
Laga mat för lunch, middag och event
Skapa och utveckla menyn
Ansvara för inköp, beställningar och planering
Säkerställa kvalitet och rutiner i köket
Samarbeta tätt med resten av teamet
Vi erbjuder
En tjänst på 100% under vintersäsongen med start 1 december - med möjlighet till förlängning året runt
En unik arbetsplats mitt i backen - ski in/ski out
Stora möjligheter att påverka och utveckla från start
Lön enligt överenskommelse
Vi söker dig som
Har erfarenhet som kock
Älskar att skapa smakupplevelser
Talar och skriver god svenska
Är kreativ, lösningsorienterad och gillar ansvar
Vill vara med och bygga upp Bagarstugan Bistro tillsammans med oss
Med fördel redan bor i Åreområdet - men vi kan hjälpa till med personalboende
Vi är ett litet team där samarbete och kommunikation är avgörande.
Ansökan: Skicka CV till post@bjornangelodge.se
Frågor: +46 70-240 00 50
Vi ser fram emot din ansökan och att få höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
E-post: post@bjornangelodge.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Björnänge Lodge AB
(org.nr 559360-9489), https://www.bjornangelodge.se
Svedje 735 (visa karta
)
837 97 ÅRE Kontakt
Amalie Fröseth amalie@bjornangelodge.se +47 478 78 092 Jobbnummer
9488883