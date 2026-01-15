Kock/Kokerska med erfarenhet av persiskt kök.

Persian Palace AB / Kockjobb / Göteborg
2026-01-15


Vi är en persisk och grekisk restaurang på kungsgatan. Vi söker dig som har flerårig erfarenhet som kock/kokerska inom det persiska köket, och har yrkesvana i kök och kan tillaga och förberedda. Vi söker en kock/kokerska som har erfarenhet från det persiska köket, och har yrkesvana i kök och kan tillaga och förberedda. Vid frågor så kan ni ringa Alan på 0707 353 111

Heltidstjänst.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
E-post: alanzarza@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Persian Palace AB (org.nr 556488-5688)
Kungsgatan 34 (visa karta)
411 19  GÖTEBORG

Jobbnummer
9687181

