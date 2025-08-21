Kock, kallskänka till Salt å Peppar by Airport
2025-08-21
Vi söker till vår bistro, café , butik ute på Åre Östersund Airport kock eller kallskänka som även när det behövs kan hjälpa till i serveringen.
Arbetsuppgifterna består av köksarbete i första hand men även kassaarbete, disk, städ, uppackning av varor och allt annat som behövs för att hålla Salt å Peppar i toppskick. Vi är ett litet gäng på en rolig och spännande arbetsplats så vi hjälper varandra.
Vi önskar att du är noggrann, flexibel, kreativ, påhittig och kan hantera köksekonomi. Du är organiserad, kan ta egna initiativ och gillar att ha rent och snyggt omkring dig. Du ska älska service, och vilja ge det lilla extra till våra glada resenärer. Tempot kan bitvis vara väldigt högt.
För den här tjänsten vill vi att du har erfarenhet från kök minst 2 år.
Det finns kollektivtrafik till flygplatsen men då den inte alltid passar med arbetstiderna kan det vara bra att du har körkort och tillgång till bil.
Deltid 35 timmar i veckan. Tillträde från v 42 2025 eller enligt överenskommelse. Tjänsten är tidsbegränsad till 20260331men möjlighet till förlängning kan finnas. Arbetstiden är förlagd vardagar, helger, dagtid och kväll (ej efter kl 20,00) enligt schema. Lön enligt kollektivavtal.
Platsen kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Flygplatsen är en säkerhetsklassad arbetsplats vilket kräver en godkänd säkerhetsprövning inklusive registerkontroll, vilket betyder att du behöver kunna uppvisa dokument som styrker din sysselsättning de senaste fem åren. Det får inte heller förekomma luckor i din sysselsättning på mer än 28 dagar, om de inte kan styrkas. Du hittar mera information om registerkontroll på transportstyrelsens hemsida under luftfart Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20
