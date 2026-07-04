Kock/kallskänka till populär arbetsplats i centrala Helsingborg
il caffé brutale AB / Kockjobb / Helsingborg Visa alla kockjobb i Helsingborg
2026-07-04
, Bjuv
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Vänligen läs hela annonsen och avgör om du passar in i rollen och kriterierna innan ni skickar in er ansökan. Stort tack!
Kock/Köksbiträde/kallskänka sökes till en modern fast casual salladsrestaurang med varierande arbetsuppgifter, utöver matlagning.
BRUTALE i centrala Helsingborg sidan om Systembolaget på Drottninggatan. 15 år av kvalitetsdriven matkärlek och genuint personlig service!
Förekommande uppgifter:
Matlagning och prepp till vår salladsmeny
Diska
Servering
Hantera våra beställningar av sallader & bowls vid salladsbaren framför gäst.
Städ
Ansvara över inköp
Leveransmottagning
Sköta egenkontroll, HACCP
Avfallshantering etc...
Tider: Mestadels dagtid fram till 15:00, där även helger förekommer.
Omfattning: Minimum heltid, 40+
Krav på flytande svenska och gärna god engelska.
Endast kandidater med meriterande erfarenhet efterfrågas.
Vi ser gärna att du har 5+ års erfarenhet av antingen restaurang, salladsbar, café, storkök eller förskolekök där man lagat mat från grunden.
Har du förkärlek för hälsosam matlagning samt prioriterar träning och hälsa överlag, ser vi detta som starkt meriterande.
Ansök endast genom att maila in till info@brutale.se
Spontanbesök i restaurangen samt samtal undanbedes tills annat är överenskommet.
Varmt välkommen att söka till en trivsam och stabil arbetsplats med ett härligt gäng av kollegor som vart med verksamheten under många års tid!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03
E-post: info@brutale.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare il caffé brutale AB
(org.nr 556919-2890), https://brutale.se
Drottninggatan 20-22 (visa karta
)
252 21 HELSINGBORG Arbetsplats
IL Caffé Brutale AB Jobbnummer
9992709