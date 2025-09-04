Kock/Kallis. Välj schema själv - Bra betalt
JOBBA SOM KONSULT - PÅ DINA VILLKOR! På FRAM tycker vi att du som jobbar i branschen förtjänar en bättre och roligare arbetsplats och en arbetsgivare som faktiskt bryr sig om dig. Här du får möjligheten att utvecklas både personligt och yrkesmässigt helt på dina villkor.
Vi söker kockar, kallskänkor och souschefer för välbetalt fast eller extra jobb hos oss. Välj själv när och hur mycket du vill jobba.
Låter det bra? Vi tänkte väl det. Välkommen till FRAM.
VILKA ÄR FRAM?
På FRAM är vi övertygande om att arbeta på restaurang är världens roligaste jobb. Energin, kollegorna och gästerna. Att jobba med mat och dryck tycker vi slår slöa kontorsarbeten och trötta administrativa jobb i alla avseenden.
Vi är ett personligt bemanningsföretag som arbetar uteslutande inom hotell- och restaurangbranschen som ser på branschen och anställda lite annorlunda. Vi uppskattar våra kollegor och är i särklass bäst på det här.
Vi är flera hundra anställda, dussinet på kontoren - det går skitbra för oss.
Självklart är vi ett auktoriserat bemanningsföretag, medlemmar i Visita och anslutna till kollektivavtal.
Vi har framgångsrikt tagit över stora delar av marknaden i Göteborg, Malmö och nu har FRAM etablerat sig här i Stockholm på riktigt sedan 2023 med flera ruttade kollegor på kontoret som kan branschen i alla avseenden. Vi satsar stenhårt och har för avsikt att bli den i särklass bästa arbetsgivaren för oss branschfolk inom hotell- och restaurangbranschen. Allt vi gör är transparent, öppet, ärligt och vi skippar skitsnacket.
FRAM jobbar endast med seriösa ställen och vi väljer vilka vi jobbar med. Våra kunder är allt från schyssta kvarterskrogar, ledande hotellkedjor, bra företagsrestauranger och mötesanläggningar. Gemensamma nämnaren är att det är reko arbetsplaster, hela och rena kök med schysst nivå och god stämning.
HUR FUNKAR DET?
Du blir anställd av oss på FRAM och jobbar på lite olika ställen kors och tvärs över stan. Ibland kan du arbeta på några olika arbetsplaster i veckan eller kör ett långtidsuppdrag på ett och samma ställe. Du får förslag på uppdrag i god tid, du åker ut och jobbar hos våra kunder och du får lön av oss. Ganska straight forward. Vi ser vårt jobb som ett hantverk, vi på FRAM är bäst på vad vi gör.
Du väljer helt och hållet hur du vill jobba. Endast dagtid vardagar? Inga problem. Vill du bara jobba kvällar? Absolut. Vill du alltid vara ledig vissa dagar i veckan? Vi löser det! Hos oss tar du ledigt eller semester NÄR DU VILL!
Vi anpassar oss efter dig, vart du bor, hur du vill köra och vilken typ av matlagning du vill arbeta med (inget bullshit). Allt annat är ungefär som du tror och vi djupdyker på hur allt funkar på vårt möte här på vårt kontor på Västmannagatan.
VEM ÄR DU?
Vi söker dig som söker tillsvidareanställning som du får efter ett par månaders provanställning eller extra om du är ute efter det med toppenpröjs.
FRAM söker dig som som är hel och ren, har några år under bältet som kock, kallis eller souschef och har koll på det mesta. Du behöver inte vara superuttad eller jobbat på stjärnkrog men dina knivar ska vara slipade och dina dojjor snabba.
Hos oss sitter du aldrig i skiten men du ska kunna beta av en micelista och hajja hur det funkar här i stan vare sig du vill köra på ett schysst lunchpang, en flashig bankettmiddag eller kör service något hardcore a la carté ställe.
Alla som jobbar med oss här på FRAM är ganska vassa på sitt jobb och det viktigaste av allt - alla som jobbar med oss är bra folk. Vi har inga armar och ben, inga dryga översittare, folk som skriker eller tröttmössor hos oss. Vi tar inte in vem som helst och det är inte helt enkelt att få jobb här.
FRAM ERBJUDER!
Joinar du oss på FRAM så kommer du, ditt välbefinnande alltid först och främst och vi kommer alltid att hålla din rygg.
Bra lön!
Extra eller tillsvidareanställning efter provanställning om hellre vill det.
Inget tjafs. Vi lovar dig ärlighet och att inte bråka om sånt som är självklart.
Jobba när du vill, som du vill.
SL-kort.
Fatöl på kontoret (alla seriösa restaurangföretag måste ju ha fatöl på kontoret).
ANSÖKAN.
Du har bergis ett gäng frågor! Skicka in en ansökan så lovar vi att vi återkommer inom en arbetsdag eller två. I denna här rekryteringen lägger vi stor vikt på personlig lämplighet och intervjuer sker löpande.
Vill du höra mer eller har frågor eller funderingar så slå oss en signal på 08 51 51 29 00.
