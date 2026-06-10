Kock i skärgården, drömjobb vid vattnet, start omgående
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2026-06-10
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Kock sökes till Vibäck10 i skärgården i Oxelösund Sommarsäsongen 2026
Vill du arbeta i en unik skärgårdsmiljö där matglädje, kreativitet och natur möts? Nu söker vi engagerade medarbetare inför sommarsäsongen 2026 till Vibäck10 i Nyköping.
Är ni t ex ett par där en är kock och en kan jobba i service så är det också intressant. Och ni kan kan dela boende.
Tidigare erfarenhet krävs.
Period: Juni – september 2026( start omgående )
Tjänster: Köksmästare & Kock
Hos oss får du möjligheten att arbeta i ett inspirerande kök med fokus på kvalitet, säsongsbaserade råvaror och smakupplevelser. Vi är ett pensionat och restaurang beläget i vacker skärgårdsmiljö, endast 20 minuter från Nyköping.
Vi söker dig som:
Har en passion för matlagning och kvalitet
Är kreativ, driven och har ett öga för detaljer
Trivs i ett högt tempo och i teamarbete
Har ett positivt och glatt förhållningssätt
Tidigare erfarenhet krävs
Vi erbjuder:
En fantastisk arbetsmiljö i skärgården
Personalboende
Ett härligt team och en utvecklande arbetsplatsPubliceringsdatum2026-06-10Övrig information
Låter detta som något för dig? Tveka inte att höra av dig!
För mer information om oss, besök:www.viback10.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10
E-post: hello@viback10.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KOCK". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vibäck 10 AB
(org.nr 559455-7448)
Vibäck 1, 611 95 Nyköping (visa karta
)
611 95 NYKÖPING Arbetsplats
Vibäck 10 Kontakt
Johannes Maxweller hello@viback10.se Jobbnummer
9956581