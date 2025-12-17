Kock i förskola och skola i Stockholm våtrterminen 2026
TellusAcademy Vikariepoolen AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2025-12-17
Motiveras du av att laga god och näringsrik mat till barn och unga i förskola och skola? Vi på Vikariepoolen söker kockar för arbete på förskolor och skolor i Stockholmsområdet. Som anställd hos oss erbjuds du uppdrag som matchas mot dina val och kompetenser när du har möjlighet att arbeta. Du blir en del av ett team som värdesätter samarbete och som finns där om du har frågor eller funderingar inför, under eller efter ett uppdrag.
Om jobbet
Som vikarierande kock har du en viktig roll för att verksamheten ska fungera väl när en ordinarie är frånvarande. Arbetsuppgifterna är de sedvanliga för ett förskolekök med tillagning av lunch, servera mellanmål och frukost. I skola arbetar du tillsammans med andra kockar eller med köksbiträden. Du ansvarar för att hantera livsmedlen på ett säkert sätt, genomför egenkontroll, diskar samt håller kök och utrustning rena enligt gällande riktlinjer.Om dig
Din kunskap, nyfikenhet och engagemang gör skillnad. För att lyckas i uppdraget är det viktigt att du är bra på att på att organisera ditt eget arbete och är lyhörd för rutiner och önskemål på plats. Vi söker dig som har gått restaurang och livsmedelsprogrammet eller motsvarande kockutbildning och har minst 6 månaders erfarenhet av självständigt arbete som kock i förskolekök. Det är viktigt att du har goda kunskaper om säker livsmedelshantering enligt HACCP och är van att genomföra egenkontroll. Du har också mycket goda kunskaper om allergener och erfarenhet av att arbeta med vanligt förekommande specialkost. Därutöver har du goda kunskaper i svenska i tal och skrift.För att ansökan ska behandlas behöver cv och personligt brev laddas upp.
För att arbeta i skola och förskola krävs ett godkänt utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola eller förskola. Utdraget ska vara utskrivet för mindre än ett år sedan. Mer information finns på www.polisen.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare TellusAcademy Vikariepoolen AB
(org.nr 556826-1381) Arbetsplats
TellusAcademy Vikariepoolen Kontakt
Magdalena Tengroth ansokan@vikariepoolen.se Jobbnummer
9648707