Kock för Sodexo till Stadium Sports Camp
Kock för Sodexo till Stadium Sports Camp
Vill du vara en del av något större? Om du vill jobba tillsammans med människor med olika bakgrunder, Om du har stora ambitioner, inte är rädd för utmaningar och vill växa samtidigt som du bidrar till vår utveckling och tillväxt. Då är du välkommen till Sodexo! Sodexo AB ansvarar för att göra maten till Stadium Sports Camp, ett stort läger för ungdomar under veckorna 26-27. Vi söker nu en kock till vårt produktionskök till ovanstående uppdrag.
Att arbeta hos oss är varierande, utmanande och kräver stort personligt engagemang. Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak bestå av:
• Tillaga mat enligt recept till Stadium Sports Camp
• Tillaga specialkost till Stadium Sports Camp
• Arbetsleda gymnasieungdomar i köket
• Digital egenkontroll & HACCP
• I storhushållskök övrigt förekommande arbetsuppgifter
Kvalifikationer/krav: Du ska ha genomgått gymnasieskola eller motsvarande
• Kockutbildning minst 2 års gymnasieprogram eller liknande
• Yrkesvana som kock är meriterande
• Vana från servicearbete inom restaurang, storkök
• Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Personliga egenskaper:
• Vi söker dig med ett brinnande matintresse
• Stor kreativitet och engagemang
• Ekonomiskt tänkande Utåtriktad, initiativrik
• Hög social kompetens
• Förmåga att ibland kunna klara av att arbeta i ett högt tempo
• Gillar att arbeta i lag där alla vill framåt samtidigt som du är självständig och handlingskraftig
• Du delar våra värderingar laganda, serviceanda och utvecklig
Detta säger våra kockar om att arbeta på Sodexo: Att jobba som kock på Sodexo är både spännande och utmanande Att laga varierad mat med färska råvaror skapar stolthet Bra kollegor som stöttar varandra stärker teamkänslan Våra arbetstider bidrar till god livskvalitet Vårt starka engagemang för mångfald och integration är en grund för bra lagarbete Både vi och våra kunder ställer höga krav på vår service Kollektivavtal ger trygghet
Anställningsform och arbetstider: Visstidsanställning period 17 juni-5 juli 2026, arbete vardagar och helger.
Har du frågor kontakta Köksmästare Cecilia Wernoff, cecilia.wernoff@sodexo.com
. Ansökan görs endast via denna annons.
Din ansökan vill vi ha senast den 30 april 2026. Urval och intervjuer görs löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan angivet datum. Ansökan kan endast göras via vår hemsida.
Observera att alla medarbetare i Sodexo behöver genomföra en identitetsvalidering innan anställning. Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sodexo AB
(org.nr 556528-2984), http://www.sodexo.se Jobbnummer
9805782