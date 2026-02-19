Kock för säsongsuppdrag april till september i Sankt Anna skärgård
2026-02-19
Vill du jobba i Sankt Anna skärgård i under sommarhalvåret?
Nu letar vi efter dig som kock som vill vara med att jobba med ett framåtlutande företag som gillar att skapa goda relationer med våra samarbetspartners.
Denna rollen kommer du att jobba på en ala carte krog i skärgården. Din roll handlar om att skapa menyer för större grupper som konfererar innan sommaren kliver på där det är ala carte som serveras hela dagen. Du gillar att jobba med både yngre och äldre samt har förståelse för den svenska sommarsäsongen.
Låter det som du?
ROLLEN Som kock ser du till att det är rent och snyggt på din station, att preppen är gjord, ser till att maten som levereras är av högsta kvalitet. Du är öppen och anpassningsbar på arbetsplatsen. Du är trygg i dig själv, ser lösningar och potentiella vägar framåt för gäst och medarbetarresan. Du är strukturerad, ordningsam och håller den höga nivå som idag eftersträvas.
Du kommer att arbeta aktivt med hållbarhet. Den cirkulära hållbarhetsresan avspeglar vårt fotavtryck både socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Nöjda och motiverade medarbetare driver engagemang. Du är med andra ord en ambassadör för Progressio.
DET HÄR ÄR DU BRA PÅ - Laga god mat - Har en god struktur - Öppensinnad
DET HÄR FÅR DU - Bra lön - OB - Tjänstepension & försäkringar via Fora - Boende finns på plats och ingår
ROLLEN Säsong med chans till förlängning 1 april till 30 september Tjänsten tillsätts omgående
VID FRÅGOR Magnus Olsson magnus@progressioswe.se
OM OSS Progressio är ett rekryteringsföretag som hjälper våra samarbetspartners att lyckas framåt. I de flesta syften handlar det om att någon som slutar och någon ska börja, när man har som mest att göra. Då hjälper vi till att göra det enkelt i syftet att hitta ett nytt gött jobb. Antigen på ett eller flera ställen under ett år. Självklart ser vi anställningen som att den ska bli permanent, om du vill det. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7264683-1851782". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare M Dryck & Konsult AB
(org.nr 559071-6857), https://jobb.progressioswe.se
Norrköpings stadsmuseum (visa karta
)
602 21 NORRKÖPING Arbetsplats
Progressio Jobbnummer
9753038