Kock för säsongsarbete till Bauergården i Bunn
Bunngården AB / Kockjobb / Jönköping
2026-02-06
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
, Aneby
eller i hela Sverige
Är du en passionerad kock som vill arbeta i en fantastisk miljö med natursköna omgivningar? Vi söker en À la Carte-kock till vårt hotell i Bunn för en säsongsanställning mellan maj och september. Detta är en unik möjlighet att få arbeta med härliga och lokala råvaror i ett inspirerande kök, samtidigt som du får uppleva allt det vackra som Bunn har att erbjuda.
Som À la Carte-kock hos oss kommer du vara en viktig del i vårt team och ansvara för att tillaga vällagade rätter till våra gäster. Vi söker dig som har en positiv inställning, är självgående och har ett stort intresse för matlagning. Erfarenhet är meriterande, men vi värdesätter passion och vilja att utvecklas i köket. Vi ser gärna att du har minst ett års erfarenhet, men nyutexaminerade är också välkomna att söka.Publiceringsdatum2026-02-06Dina arbetsuppgifter
Tillaga à la carte-rätter av hög kvalitet
Arbeta effektivt och noggrant i köket
Säkerställa att arbetsmiljön är ren och säker
Arbeta tillsammans med ett engagerat team
Vi söker dig som:
Har en genuin passion för matlagning
Har minst ett års erfarenhet inom à la carte-kök (men nyutexaminerade är också välkomna att söka)
Är självgående och har förmågan att arbeta under press
Talar svenska eller engelska
Vad vi erbjuder:
Heltidsanställning från maj till och med september
Boende på orten (vi står för boendet)
En vacker arbetsplats vid en naturskön sjö, med möjlighet till fiske, kanot, vandring och cykling på fritiden
Möjlighet att utvecklas inom ditt yrke och arbeta i ett engagerat och vänligt team
Plats: Bunn, en vacker ort med natursköna omgivningar och aktiviteter för alla.
Är du redo för en ny utmaning i en inspirerande miljö? Skicka in din ansökan till oss idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
E-post: drift@bauergarden.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bunngården AB
(org.nr 556568-6671)
Bunn (visa karta
)
556 52 GRÄNNA Kontakt
Hotellchef
Suzanne Jonsson drift@bauergarden.se +463654006, 0768082424 Jobbnummer
9729217