Kock för kortare anställning på hel eller deltid
Orbaden Spa & Resort AB / Kockjobb / Bollnäs Visa alla kockjobb i Bollnäs
2025-10-08
Vi behöver utöka vårt team av kockar. Både kvällspass och dagpass kan förekomma och vi har öppet 7 dagar i veckan. Lunchen serveras i bufféform till mellan 50-150 gäster, kvällstid har vi mellan 30-120 gäster i restaurangen.
Vi arbetar med lokala eller Svenska råvaror i första hand och i arbetet finns gott om utrymme för den egna kreativiteten. Sommartid har vi även en egen odling, så vi får dagsfärska grönsaker till köket varje dag.
Du som söker har flerårig erfarenhet av a lá carte matlagning eller erfarenhet från liknande anläggningar. Arbetet är förlagt till både dagar och kvällar, vardag och helg.
Anställningsstart enligt överenskommelse .
2020 totalrenoverade vi vårt kök. Vilket betyder att du kommer jobba i nya och anpassade lokaler.
Orbaden Spa & Resort ligger vackert placerad vid Ljusnans strand mellan Bollnäs och Järvsö.
Hotellet har 150 bäddar och plats för ca 250 gäster i matsalarna.
2016 byggdes anläggningen ut med 9 st sviter, designade av bland annat Peter Stormare & Carolina Klüft.
Anläggningens gäster är en mix av lokalbefolkning, weekendgäster från Mälardalen och turister från Europa.
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
E-post: Kristian@orbaden.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Orbaden Spa & Resort AB
(org.nr 556712-8391), http://orbaden.se
Gamla Orbadenvägen 86 (visa karta
)
821 67 VALLSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9546719