Kock eller du som älskar att laga mat, till Hotell Persnäs!

Hotell Persnäs AB / Restaurangbiträdesjobb / Borgholm
2026-06-23


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Vi vid Hotell Persnäs söker dig som älskar att laga mat. Har du dessutom vana av att arbeta i kök under tidspress och steka oxfilé rare, medium och welldone är det dig vi söker.
Bor du i närheten är det ett stort plus!
Vi behöver dig from 26 Juni till och med den 31 de augusti,
Vi söker dig som har passion för att arbeta i kök, är du nyutbildad eller pensionär? Hos oss är alla välkomna!
Välkommen att skicka ditt CV och berätta lite om dig själv till:

jonas@hotellpersnas.se
www.hotellpersnas.se

Vi ser fram emot din ansökan, välkommen att bli en av oss i vårt glada gäng!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23
E-post: jonas@hotellpersnas.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Köksbiträde, nyutbildad kock".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hotell Persnäs AB (org.nr 559107-6038)

Arbetsplats
Persnäs AB, Hotell

Kontakt
Vd
Vibeke Ewing
jonas@hotellpersnas.se

Jobbnummer
9976016

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