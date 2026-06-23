Kock eller du som älskar att laga mat, till Hotell Persnäs!
Hotell Persnäs AB / Restaurangbiträdesjobb / Borgholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Borgholm
2026-06-23
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Vi vid Hotell Persnäs söker dig som älskar att laga mat. Har du dessutom vana av att arbeta i kök under tidspress och steka oxfilé rare, medium och welldone är det dig vi söker.
Bor du i närheten är det ett stort plus!
Vi behöver dig from 26 Juni till och med den 31 de augusti,
Vi söker dig som har passion för att arbeta i kök, är du nyutbildad eller pensionär? Hos oss är alla välkomna!
Välkommen att skicka ditt CV och berätta lite om dig själv till:jonas@hotellpersnas.se www.hotellpersnas.se
Vi ser fram emot din ansökan, välkommen att bli en av oss i vårt glada gäng! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23
E-post: jonas@hotellpersnas.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Köksbiträde, nyutbildad kock". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hotell Persnäs AB
(org.nr 559107-6038) Arbetsplats
Persnäs AB, Hotell Kontakt
Vd
Vibeke Ewing jonas@hotellpersnas.se Jobbnummer
9976016