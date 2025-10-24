Kock, a la carte till VH kök och bar AB
2025-10-24
Visa alla jobb hos VH KÖK OCH BAR Restaurang AB i Haninge
Vi söker en erfaren och passionerad a la garte-kock till vårt familjära team!
Om oss :
Vh kök och bar är en varm och familjär restaurang där vi brinner för god mat, trevlig service och härlig stämning. Vi serverar husmanskost till lunch och a la carte på kvällarna med fokus på smak, kvalitet och omtanke. Nu söker vi en erfaren och engagerad a la carte-kock som vill bli en del av vårt köksteam.
Om tjänsten:
Som a la carte-kock hos oss kommer du att :
• Tillaga och lägga upp rätter enligt vår meny
• Bidra med idéer till nya rätter och utveckling av menyn
• Hålla hög kvalitet och tempo även under stressiga perioder
• Ha ett nära samarbete med resterande personal
Vi söker dig som:
• Som har minst 5års erfarenhet som kock
• Har ett genuint intresse för matlagning och presentation
• Är noggrann och flexibel och har ett positivt arbetssätt
• Trivs med att jobba framför allt självständigt och är stresstålig
Vi erbjuder:
• En trivsam och familjär arbetsplats med högt i tak och bra stämning
• Möjlighet till att påverka menyn och utvecklas i yrket
• Trygg anställning och bra villkor
Plats: Västerhaninge
Omfattning : Heltid
Tillträde : Omgående Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
0850010947
E-post: vhkokbar@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VH KÖK OCH BAR Restaurang AB
(org.nr 559224-4593)
Åbyvägen 9 (visa karta
)
137 34 VÄSTERHANINGE Arbetsplats
VH KÖK & BAR Restaurang AB Jobbnummer
9574308