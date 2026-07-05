Kock (à la carte) till Mollösunds Wärdshus

Ocean Group Sweden AB / Kockjobb / Orust
2026-07-05


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Publiceringsdatum
2026-07-05

Om företaget
Mollösunds Wärdshus är ett anrikt värdshus längst ut på Orust, i den gamla fiskebyn Mollösund. Köket är husets hjärta och vi lagar ärlig, säsongsbetonad mat med råvaror från havet och Bohuslän.
Om rollen
Vi söker en kock som trivs i à la carte-köket och gillar tempot när matsalen fylls. Du lagar mat från grunden tillsammans med teamet och håller en hög och jämn kvalitet – både till vardags och vid större arrangemang. Hos oss är det högt tempo, mycket som händer och ett härligt gäng som har roligt ihop.
Anställning
Säsongsanställning med tillträde omgående – under sommaren kör vi för fullt. Heltid eller deltid enligt överenskommelse, lön enligt överenskommelse. Under hösten kan det finnas fortsatt arbete, då mer inriktat på helger, evenemang och konferenser.
Bra att veta
Bor du inte i närheten kan personalboende ordnas.

Så ansöker du
Skicka din ansökan till info@wards.se. Urval sker löpande – vänta inte med att höra av dig.

Dina arbetsuppgifter
Laga och lägga upp à la carte efter beställning
Förbereda (mise en place) inför service
Hålla ordning, hygien och egenkontroll i köket
Bidra vid grupper, bröllop och konferenser

Kvalifikationer
Erfarenhet som kock i restaurang- eller à la carte-kök
Kan arbeta i högt tempo med bibehållen kvalitet
Ansvarstagande och lagspelare
Goda kunskaper i svenska eller engelska

Meriterande
Restaurang- eller kockutbildning
Erfarenhet av fisk och skaldjur
Bor på eller nära Orust

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25
E-post: info@wards.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ocean Group Sweden AB (org.nr 556818-3866), https://www.wards.se
Kyrkvägen 9 (visa karta)
474 70  MOLLÖSUND

Arbetsplats
Mollösunds Wärdshus

Jobbnummer
9992742

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