Kock 100% Björns KÖK - Säsong och året runt i Vemdalen
KBK Vemdalen AB / Kockjobb / Härjedalen Visa alla kockjobb i Härjedalen
2025-08-27
, Älvdalen
, Orsa
, Mora
, Malung-Sälen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos KBK Vemdalen AB i Härjedalen
, Berg
eller i hela Sverige
Vi öppnar en helt ny restaurang i hjärtat av Vemdalen - året runt, med fokus på matupplevelser, gästfrihet och trivsel. Nu söker vi erfarna kockar som vill vara med från starten och sätta sin prägel på köket, menyerna och gästupplevelsen.
Om rollen
Som kock hos oss arbetar du med hela processen i köket - från förberedelser till uppläggning. Du får arbeta med råvaror av hög kvalitet och vara med och skapa menyer som speglar både säsong, fjällmiljö och internationella influenser. Tillsammans med dina kollegor bygger du en kökskultur där kreativitet, samarbete och kvalitet står i centrum.
Vi söker dig som:
Har minst 2 års erfarenhet som kock.
Är passionerad för matlagning och har ett öga för både smak och presentation.
Trivs med att arbeta i ett högt tempo.
Är lösningsorienterad, samarbetsvillig och gillar att jobba i team.
Vill utvecklas i en restaurang som satsar långsiktigt.
Vi erbjuder:
En heltidstjänst - både säsong och möjlighet till året runt.
En inspirerande arbetsplats i fjällmiljö med engagerade kollegor.
Möjlighet till utveckling och ansvar.
Chansen att vara med och bygga upp en ny restaurang från grunden.
Om du är i behov av boende så ange gärna det i din ansökan, så ser vi vad vi kan lösa.
Placering
Vemdalen - en av Sveriges mest attraktiva fjälldestinationer med stark året runt-turism.Publiceringsdatum2025-08-27Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till kontakta@bjornskok.se
. Urval sker löpande - vänta inte med att söka! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: kontakta@bjornskok.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare KBK Vemdalen AB
(org.nr 559492-5702)
Åsgatan 4 (visa karta
)
846 71 VEMDALEN Arbetsplats
Björns KÖK Jobbnummer
9479539