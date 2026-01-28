Kock - jobba i vackra skärgården Sankt Anna
Skärgårdsbyn AB / Kockjobb / Söderköping Visa alla kockjobb i Söderköping
2026-01-28
, Norrköping
, Valdemarsvik
, Åtvidaberg
, Finspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skärgårdsbyn AB i Söderköping
Båthuset är hjärtat i Skärgårdsbyn som ligger i Sankt Anna skärgård.
Vi är ett sammansvetsat team, med lång erfarenhet från branschen som behöver en till "knäppgök" att samarbeta med.
Här finns 53 st hotellstugor & 20 hotellägenheter, båthamn, konferensanläggning & restaurang mm
Öppet året runt med en högsäsong under maj-september.
Vi söker dig som gillar att "sitta i skiten" och njuter av att ha löst dagens rusch.
Som har ordning och reda som ledord.
Du är inte oäven att hugga in där det behövs, då helheten i vår verksamhet är viktig för oss.
Du bör ha gått restaurangskolan och ha viss arbetslivserfarenhet.
Vara flexibel i dina arbetsuppgifter & arbetstider
stresstålig och stor servicemindkänsla. Här på Båthuset söker vi efter dig som vill jobba med varierande matarbetsuppgifter.
Tjänsten gäller från juni-augusti med möjlighet till timmar både före och efter.
Jobba med lunch och bistro/ala carte. Samt temakvällar.
Även vara behjälplig till att laga mat till konferenser/bröllop & bussresor.
Vi strävar efter att värna om vår skärgårdsmiljö och försöker jobba med närproducerat. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
E-post: petra@skargardsbyn.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skärgårdsbyn AB
(org.nr 556915-8560), http://www.skargardsbyn.se
Mons Camping & Stugor Lagnö (visa karta
)
614 98 SANKT ANNA Arbetsplats
Mons Skärgårdskrog AB Kontakt
Petra Johansson petra@skargardsbyn.se 0121-51133 Jobbnummer
9708401