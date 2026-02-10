KMA-samordnare med fokus på miljö till Elektrosignal Infra!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Hälsoskyddsjobb / Stockholm Visa alla hälsoskyddsjobb i Stockholm
2026-02-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en varierad och praktisk roll där du får kombinera miljöarbete med kvalitet och arbetsmiljöfrågor? Då kan vi ha en tjänst för dig!
Vi söker nu en KMA-samordnare med inriktning mot miljö till Elektrosignal Infra! En roll för dig som vill vara nära projekten, bidra till hållbarhet och säkerställa att vi lever upp till våra kunders höga krav.
Om rollen
Som KMA-samordnare hos Elektrosignal Infra får du ett brett och utvecklande uppdrag med fokus på miljö, men med ansvar för hela KMA-området. Du arbetar nära KMA-avdelningen och rapporterar till KMA-chef, och arbetar nära en KMA-samordnare i olika projekt. Du blir en viktig del i att driva, följa upp och utveckla KMA-arbetet i praktiken. Du kommer både att arbeta administrativt och vara ute i fält, delta i ronder, åtgärda avvikelser, följa upp miljöincidenter och säkerställa att projekten uppfyller beställarnas krav.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ansvara för och följa upp miljöfrågor i projekt, inklusive kemikalie- och koldioxidrapportering.
Delta i miljö- och skyddsronder samt dokumentera och rapportera avvikelser.
Sammanställa månads-, kvartals- och hållbarhetsrapporter.
Säkerställa att projektens kvalitets- och miljöplaner följs enligt gällande krav och beställarens riktlinjer.
Vara länken mellan projekt, leverantörer och beställare - "spindeln i nätet" i KMA-arbetet.
Arbeta med byggvarubedömningar, miljöprogram och system som t.ex. SundaHus, Ceqqual och liknande.
Bidra i arbetet med ISO-certifieringar och andra kvalitetsstandarder.
Tjänsten är en direktrekrytering till Elektrosignal Infra. Rekryteringsprocessen hanteras av StudentConsulting. Tjänsten är på heltid, med kontorstider och förväntas starta så snart rätt person hittats. Arbetet sker både på kontor och ute i projekten. Vanligtvis är du 1-2 dagar i veckan ute i etablering, ibland mer beroende på projekt.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är strukturerad, flexibel och prestigelös - du trivs både ute på plats och med administrativa uppgifter. Du är en person som ser helheten, tar ansvar och har lätt för att samarbeta. Viktigast är din vilja att lära dig och att du har ett genuint intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor. Du har gärna tidigare erfarenhet från bygg- eller anläggningsprojekt och förstår hur verkligheten ser ut ute i fält.
Vi ser gärna att du har:
Eftergymnasial utbildning inom miljö, bygg, teknik eller liknande.
Några års erfarenhet av miljö- eller KMA-arbete i projektmiljö.
Förståelse för kemikaliehantering, miljörapportering och hållbarhetsarbete är meriterande.
God administrativ förmåga och erfarenhet av dokumentation och uppföljning.
B-körkort (krav).
God datorvana, särskilt i Office 365.
Erfarenhet av ISO-certifieringar, byggvarubedömningar (Bvb), SundaHus eller Ceqqual är meriterande.
Låter detta som en tjänst för dig? Ansök redan idag! Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Pepparvägen 81 (visa karta
)
123 56 FARSTA Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Julia Edholm julia.edholm@studentconsulting.com Jobbnummer
9735265