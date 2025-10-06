KMA-handläggare till Sektion Tunnelbana - Region Stockholm
2025-10-06
Om rollen
Region Stockholm ansvarar för att alla invånare och besökare ska ha tillgång till en väl utbyggd, pålitlig och hållbar kollektivtrafik. Trafikförvaltningen (TF) planerar, utvecklar och följer upp kollektivtrafiken i hela regionen - varje dag reser över 700 000 personer med SL: s trafik.
Sektionen Tunnelbana söker nu en erfaren KMA-handläggare (Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö) som vill vara med och säkerställa hög kvalitet, hållbarhet och miljömedvetenhet i några av Stockholms mest komplexa och viktiga infrastrukturprojekt.
I rollen blir du en nyckelperson inom sektionen och ansvarar för att samordna, följa upp och utveckla rutiner och processer inom kvalitet, miljö och hållbarhet i våra tunnelbaneprojekt. Nyckelansvar
Granska och följa upp leverantörers kvalitets-, miljö- och hållbarhetsarbete.
Utveckla och implementera rutiner, mallar och verktyg för kvalitets- och miljöuppföljning under produktionen.
Säkerställa att krav på kvalitet och miljö uppfylls i alla projektleveranser.
Driva och rapportera miljö-, hållbarhets- och kvalitetsfrågor inom projekten.
Kommunicera miljöförutsättningar till projektledning, leverantörer och externa aktörer.
Delta i upphandlingar och fungera som kravställare inom KMA-området.
Planera och genomföra miljö- och kvalitetsronder samt delta vid revisioner.
Sammanställa resultat och bidra till hållbarhetsrapportering.
Utbilda projektmedlemmar och entreprenörer i miljö- och kvalitetsfrågor.
Representera projekten i kontakter med myndigheter, leverantörer och entreprenörer.
Vi söker dig som har
Erfarenhet av arbete som KMA-handläggare eller motsvarande roll inom infrastruktur eller byggprojekt.
God kunskap om kvalitetssystem, miljölagstiftning och hållbarhetsarbete.
Erfarenhet av kravställning och uppföljning inom KMA-området.
Förmåga att uttrycka dig tydligt på svenska och engelska, både i tal och skrift (teknisk engelska krävs).
Förståelse för komplexa projektmiljöer och vana att samarbeta med olika intressenter (entreprenörer, myndigheter, projektörer m.fl.).
Behörighet för ansökan :- "För att kunna ansöka krävs svenskt medborgarskap eller ett giltigt arbetstillstånd för Sverige."
