KMA-ansvarig som vill göra verklig skillnad
Luotea FM AB / Hälsoskyddsjobb / Solna Visa alla hälsoskyddsjobb i Solna
2026-07-10
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Det finns ögonblick då allt bara fungerar. När en fastighet känns trygg, välskött och hållbar. När människor kan fokusera på sitt arbete utan att tänka på vad som händer bakom kulisserna. Det är då vi vet att vi har gjort vårt jobb.
På Luotea arbetar vi varje dag genom samarbete, mod och att ha fötterna på jorden för att skapa värde bortom ytan. Vi leder vägen mot en smartare morgondag – och nu söker vi dig som vill vara med och forma den.
Vi söker en erfaren Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö ansvarig som vill ta vid där vår nuvarande chef lämnar, och fortsätta utveckla det starka arbete som redan är etablerat. Det här är en central roll i vår organisation, där du tillsammans med din KMA specialist blir navet i vårt arbete med kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
På Luotea gör du skillnad – på riktigt
Hos oss är säkerhet och hälsa det viktigaste vi har. Det kräver ett aktivt, närvarande och systematiskt arbete – och du är den som håller ihop helheten. Vi har ett välfungerande ledningssystem, certifierat enligt ISO 9001, 14001 och 45001. Din uppgift blir att förvalta det som fungerar, utveckla det som kan bli ännu bättre och se till att våra processer och rutiner fungerar och lever i vardagen.
En viktig del av ditt ansvar är också att bevaka nya lagar, regler och branschkrav, och säkerställa att vi snabbt och tryggt implementerar dem i verksamheten. Du är den som ser förändringarna komma – och hjälper oss att ligga steget före.
Du arbetar nära drift, ledning och våra stödfunktioner och har personalansvar för en erfaren och självgående medarbetare. Du blir också en viktig del av vårt växande nordiska samarbete med Finland, där vi tillsammans bygger gemensamma arbetssätt och standarder för att nå våra mål.
Det här är en roll för dig som vill kombinera operativ närvaro med strategisk utveckling, och som trivs med att skapa ordning, tydlighet och trygghet i en verksamhet som ständigt utvecklas. Du är medlem i både Operation och People and Operational Excellence ledningsgrupp.
Dina ansvarsområden – i korthet
Leda och utveckla Luoteas arbete inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö
Vidareutveckla vårt etablerade ledningssystem och säkerställa efterlevnad
Säkerställa att driften arbetar enligt våra processer och rutiner
Bevaka, tolka och implementera nya lagar, regler och myndighetskrav
Genomföra interna och externa revisioner
Leda arbetet med avvikelser, analyser och förbättringsåtgärder
Säkerställa att utbildningar genomförs och att kunskapen hålls levande
Delta i uppstart av nya affärer och säkerställa KMA‐leverans
Driva miljöarbetet, exempelvis inom utsläppsminskning och kemikaliehantering
Stärka och leda säkerhetskulturen i organisationen – med fokus på hälsa, trygghet och noll olyckor
Bidra till gemensamma nordiska arbetssätt tillsammans med Finland
Om dig
Du är trygg i din kompetens och har arbetat med KMA‐frågor i flera år. Du är strukturerad, ansvarstagande och van att skapa ordning och tydlighet. Du är van vid ett högt tempo och att kontinuerligt prioritera dina arbetsuppgifter. Du är kommunikativ, nyfiken och modig nog att utmana gamla arbetssätt – alltid med respekt, fakta och omtanke som grund. Du trivs i en roll där du får både tänka och göra. Där du får vara nära verksamheten, men också bidra till den långsiktiga riktningen.
För att lyckas i rollen har du
Minst 5 års erfarenhet av KMA‐arbete
Mycket goda kunskap om ISO 9001, 14001 och 45001
Erfarenhet av ledningssystem och revision
Erfarenhet av lagbevakning och implementering av nya krav
God svenska och engelska i tal och skrift
B‐körkort
Meriterande
Erfarenhet från fastighet, FM eller lokalvård
Erfarenhet av kemikaliehanteringssystem eller arbetsmiljösystem
Om Luotea
Vi arbetar med offentliga och kommersiella fastighetsägare över hela landet och vill ligga i framkant inom Facility Management. Hos oss blir du en del av en organisation med stark gemenskap, hög kompetens och ett tydligt fokus på utveckling, förbättring och hållbarhet.
Vi erbjuder
En roll med verklig påverkan
Möjlighet att utvecklas och växa
Trygg anställning med kollektivavtal
Förmånligt pensionsprogram
Friskvårdsbidrag
• Vi är mycket stolta över vårt hållbarhetsarbete - läs mer om hur Luotea arbetar med frågor inom hållbarhet här: https://www.luotea.com/sv-se/hallbarhetPubliceringsdatum2026-07-10Så ansöker du
Vi gör löpande urval – skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef Fredrika Lenne, fredrika.lenne@luotea.com
, Head of People and Operational Excellence.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7951615-2096855". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luotea FM AB
(org.nr 556473-2260), https://karriar.luotea.com
Armégatan 40 (visa karta
)
171 71 HUVUDSTA Arbetsplats
Luotea Jobbnummer
9999730