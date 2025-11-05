KMA-ansvarig sökes till spännande bolag i Stockholm
Prowork Bemanning AB / Hälsoskyddsjobb / Solna Visa alla hälsoskyddsjobb i Solna
2025-11-05
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prowork Bemanning AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige
Vi rekryterar nu en KMA-ansvarig till vår kund i Stockholm som är en ledande aktör inom stål- och industribyggnation
Vill du vara med och driva utvecklingen av kvalitet, miljö och arbetsmiljö i en organisation med högt tekniskt kunnande och starkt engagemang? Vi söker en KMA-ansvarig som vill ta ett helhetsgrepp om företagets arbete med ständiga förbättringar och hållbara arbetsmetoder.
Om rollen
Som KMA-ansvarig får du en central roll i att utveckla, implementera och följa upp företagets KMA-arbete - både strategiskt och praktiskt ute i projekten. Du blir en nyckelperson i att säkerställa hög kvalitet i leveranser, trygga arbetsplatser och långsiktigt miljöansvar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Utveckla och underhålla företagets KMA-ledningssystem enligt ISO 1090, 9001 och 3834.
Identifiera förbättringsområden, driva utvecklingsinitiativ och implementera nya arbetssätt i nära samverkan med produktion och ledning.
Genomföra interna revisioner, uppföljningar och hantering av avvikelser.
Upprätta och följa upp KMA-planer för projekt, inklusive riskbedömningar, kontroller och dokumentation.
Vara ett stöd till projektledare, arbetsledare och produktionspersonal i KMA-frågor.
Leda utbildningar och skapa engagemang för kvalitet, miljö och arbetsmiljö i hela organisationen.
Sammanställa rapporter samt följa upp mål och nyckeltal inom KMA-området.Publiceringsdatum2025-11-05Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö eller motsvarande.
Erfarenhet av KMA-arbete inom bygg, industri eller stålproduktion.
God kännedom om relevanta standarder (ISO 1090, 9001, 3834) samt gällande lagstiftning inom arbetsmiljö och miljö.
Erfarenhet av förbättringsarbete och implementering av nya rutiner.
God datorvana och erfarenhet av digitala KMA-system.
Mycket goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt. Engelska är meriterande.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, analytisk och handlingskraftig. Du har lätt för att samarbeta, kommunicera och skapa engagemang i organisationen. Som person är du prestigelös, lösningsorienterad och trivs med att växla mellan strategiskt och operativt arbete.
Vad vi erbjuder
Här får du möjlighet att påverka, utveckla och bygga vidare på ett redan etablerat KMA-arbete i ett företag med stark teknisk kompetens och god sammanhållning. Tjänsten innebär stort eget ansvar och nära samarbete med företagets ledning.
Låter detta som en roll för dig?
Urval och intervjuer sker löpande, ansök via länken! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Bemanning AB
(org.nr 556967-7072) Arbetsplats
Prowork Kompetens Jobbnummer
9590082